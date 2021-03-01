İş dünyasının beklentilerini Ankara’ya taşıdı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantepli sanayici ve iş çevrelerinin beklentilerini Ankara programı kapsamında ilgili Bakanlık ve kurumlarla paylaştı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yakın zamanda göreve başlayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak, Gaziantep ekonomisine güç verecek projeler, fuarlar ve sektörlere dair beklentilerin yer aldığı konular hakkında görüşmelerde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altın alan pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğini kaydeden Adnan Ünverdi, buna rağmen Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamda büyük bir başarıya imza attığını ve mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Zorlukların aşılması ve reel sektörün sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için hem desteğe hem de yenilikçi adımlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Ünverdi, “Bu doğrultuda şehrimiz sanayisinin sorunları, projelerimiz ve beklentilerimizi yapmış olduğumuz ziyaretlerde ilgili mercilerle paylaştık. Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’yi ziyaret ederek sektörünün en önemli fuarlardan olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı hakkında bilgiler verdik. Bakan Yardımcımızı fuarımıza davet ettik. Ülkemizde ayakkabı ve terlik üretiminde ilk sırada yer alan şehrimizde kuracağımız Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yer seçimi hakkında görüşmelerde bulunduk. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a yaptığımız ziyarette Gaziantep Model Fabrika’da yapılması planlanan çalışmalar, şehrimizde düzenlenen fuarlar, makine metal sektörü için kritik öneme sahip Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin kurulum süreci, Türkiye’nin ilk ve tek kadın girişimci destek merkezi olan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında bilgiler vererek, projelerimize ve sektörlerimizden gelen talepler doğrultusunda beklentilerimizi dile getirdik. Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece’ye ve KOSGEB Başkanımız Hasan Basri Kurt’a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep ve dolayısıyla ülkemiz için çalışmaya, sorunların çözümü için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak projelerimizle şehrimize güç verecek, öncülük etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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