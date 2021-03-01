Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Gaziantep'te son dönemlerde meydana gelen 2 motosiklet, 3 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Şüpheli şahısların bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemlerde meydana gelen 2 motosiklet, 3 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan A.B., C.K., Ö.Ş., İ.H.T. ve F.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 5 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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