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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devasa ‘Gaziantep modeli’ ile aile bütünlüğü korunacak

İHA

Devasa ‘Gaziantep modeli’ ile aile bütünlüğü korunacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de iş birliğinde olduğu, toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve iç huzuru temin etmek amacıyla Gaziantep Aile Akademisi İş Birliği Protokolü imzalandı.
Aile müessesesinin medeniyet anlamında toplumda oynadığı önemli rolü gözeterek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Gaziantep Barosu, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Gaziantep Aile Destek Merkezi ve şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Gaziantep Aile Akademisi başlıklı protokol imzalandı. Protokolle birlikte kurulacak olan Gaziantep Aile Akademisi’nde aile bütünlüğünün korunması hedeflenirken çeşitli nedenlerle aile çatışması içinde kalan bireylerin sorunları da oluşturulacak Aile Hakemliği birimiyle çözüme kavuşturulacak.
Öte yandan protokol kapsamında tüm koruyucu ve önleyici çalışmalara rağmen aile bütünlüğünün sağlanamadığı durumlarda bireylerin yararı, özgürlüğün korunması varsa çocukların yüksek yararına yönelik karşılıklı uzlaşmanın sağlanması için danışmanlık, rehberlik ve hukuk hizmeti verilecek. Ayrıca ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıp destek olunacak.
Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın katıldı.
Şahin: Aile bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır
İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün, çok özel bir Gaziantep Modeli’ni hayata geçirmek için burada bulunmaktayız. Dünyanın en önemli sorununu çözmek için bir araya geldik. Çünkü aile bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır. Aile dağıldığı zaman toplum dağılır. 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde bir aile destek merkezi kurmayı ilk amacımız olarak edindik. Bu destek merkeziyle de bilimsel açıdan takip altına almayı istedik. İlk etapta boşanmanın sebeplerini öğrenmek için verilerimizi edindik. Bu veriler ışığında küçük bir ekonomik desteğin, küçük bir psikolojik desteğin, küçük bir danışmanlığın yüzde 85 aile bütünlüğünü koruyacak yöntemler olduğu kanısına vardık. Bu büyük meselede akademik desteğin çok iyi sonuçları beraberinde getireceğini gördük. Aile bakanlığı görevini üstlendiğim zamanlarda Üsküdar Üniversitesi ile çalışmıştık. Burada bireyin bilinçli olması, ailenin sağlıklı ve güçlü olması noktasında kademe kademe bir yol haritası belirlemiştik. Evlilik öncesi, evlilik sırası gibi. Bunun yanı sıra aile için çatışmaları renklere ayırmıştık. Beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı gibi bir dizi anlamlar taşıyan eğitim setleri oluşturduk. Daha sonrada Gaziantep’e Üsküdar Üniversitesi ekibini davet ederek desteklerimizi bu şehirle sürdürülebilir kıldık. Burada kendi üniversitelerimizin akademik gücünü kullanmanın da bizim şehir için büyük fayda getireceği sonucuna vardık. Ayrıca baromuzdan da hukuki destek almanın önemi de yüksek. Tek çatı altında bütün birimlerin içinde olduğu önemli sorunda ‘benim de katkım olsun’ dediği bir modelin protokolünü hazırladık. Dağıtmak kolay. Parçalamak kolay. Aslolan derli toplu devamlılık sağlamaktır. Biz de aileyi koruyup güçlendirerek toplumsal faydayı sağlayacağız” dedi.

"Şehrin yüzde 1'ine dokunmak bile çok önemli"
Gaziantep Valisi Davut Gül, projede Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Hukuki anlamda arabuluculuk hizmeti almamız amaçlarımızın gerçekleşmesi adına çok faydalı olacak. Baromuzun yine bu anlamda bize desteği olacak. Üniversitelerimizin insan kaynağı anlamında bizlere desteği olacak. Paydaşlarımızın bizlere olan desteği sayesinde iyi neticeler alacağız. Bu meseleye istatistiki açıdan değerlendirmemek lazım. Yüzde 85 çok önemli bir rakam. Ama kentin yüzde birine bile dokunmak çok önemli. Bir araya gelmemiz bunu sorun olarak kabul ettiğimizin kanıtıdır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Sekücü: "Gaziantep modeli tüm Türkiye’ye model olacak"
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, ise şunları söyledi: “Gaziantep Modeli, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir modeldir. İnşallah buna bizler de vesile olacağız. Biz de böyle bir projenin kenarından tutmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu manada da elimizden gelen her türlü desteği projeye vereceğiz. İnşallah proje bununla da sınırlı kalmayacak ileride daha da güzel adımlar atacağız aile adına” diye konuştu.
Programın sonunda günün anısına protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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