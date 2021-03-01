Nurdağı'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kadir ÇELİKRamazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Çam (25) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Çam yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönde gelen O.K.'nin kullandığı 33 ADA 933 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan Çam ile hafif ticari aracın sürücüsü O.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Çam, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-03-01 19:37:44



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