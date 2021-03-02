Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Çam (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nurdağı ilçesi Adana Bulvarı´nda meydana geldi. Kaskı olmadığı belirtilen Harun Çam yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen 33 ADA 933 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulup takla atarak yola düşen Harun Çam, yaralandı. Çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Harun Çam´ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-03-02 10:44:42



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