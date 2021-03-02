Gaziantepliler beyrana akın etti



Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı. Uzun süre beyrana hasret kalan vatandaşlar ise sabah saatlerinde restoranlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'e özgü beyran satılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmeler saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla hizmet vermeye başladı. Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki restoranlara giderek beyran içmeye başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre konumlandığı iş yerlerinde, müşteriler maske takmalarının ardından içeriye alındı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan beyranı içerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.

Vatandaşların beyranı çok özlediğini ve sabah saatlerinde geldiklerini ifade eden restoran işletmecisi Halil İbrahim Çadır, "Yaklaşık 4 aydır paket servisi şeklinde çalışıyorduk. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından, hazırlıklarımızı yapıp saban 7'de gelerek işletmemizi açtık. Çok mutluyuz. Sağlıklı günler için zor olsa da sabrettik. İş yerimizde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz. Bir işletmede hijyen zaten olmazsa olmaz. Gaziantep'te kış ayları beyransız geçmez ama geçirmek durumunda kaldık. Bahar ayında müşterilerimizi beyrana kavuştu. Onlarda bu lezzeti özlemişler" dedi.

Beyran içmek için sabah saatlerinde restoranlara gelen müşteriler ise bu lezzeti çok özlediklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2021-03-02 12:07:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.