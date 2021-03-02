Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 749 milyon 231 bin dolarlık ihracat ile Gaziantep’in en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştığını söyledi.

Koordinatör Başkan Kileci, “Şubat ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ve 838 milyon 953 bin dolarla en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2021 verilerine göre toplam 169 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş, ülke sayısı bakımından en yüksek Şubat ayı değerine ulaşılmıştır. Gaziantep ise en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır" şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten yüzde 19, bölgeden ise yüzde 17’lik ihracat artışı

Güneydoğu Anadolu'daki Şubat ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren değerlendiren Kileci, "2021’nin 2. ayını geride bırakırken ihracat performansımızdaki istikrarlı artış devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep için yüzde 19’luk, bölgemiz için ise yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Şubat 2021’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19’luk artışla 749 milyon 231 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise yüzde 17’lik artışla 838 milyon 953 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. OcakŞubat 2021 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’ten yüzde 14’lük bir artışla toplam 1 milyar 418 milyon 838 bin dolar, bölgeden ise yüzde 14,1’lik artışla 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Birtakım sıkıntılar olsa da ihracatçılarımız bunların üstesinden gelmeyi iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında ihracat gerçekleştiren firmalara da değinen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bölgemizden 2.299, Gaziantep’ten 1.592 firma geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Şubat ayı değerine ulaşmıştır. Her geçen gün artan sayıları ile ihracatçılarımız, Bölge ve ülke ekonomimize omuz vermeye devam ediyor" dedi.

"En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat"

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 36,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,5 payla ikinci ve Amerika Ülkelerinin de yüzde 15,5 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. OcakŞubat 2021 döneminde 178 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarları Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" diye konuştu.

"Gaziantep 5.’likteki konumunu sağlamlaştırıyor"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Şubat 2021’de yaptığı 749 milyon 231 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan iller sıralamasındaki 5.’lik konumunu sağlamlaştırdığını ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 148,7 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile demirdemir dışı metaller olduğunu kaydetti.

2021 yılı Şubat ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Kahramanmaraş'tan 94 milyon dolar, Mardin'den 53,6 milyon dolar, Malatya'dan 25,3 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 13,2 milyon dolar, Diyarbakır'dan 12,8 milyon dolar, Adıyaman'dan 12,2 milyon dolar, Kilis'ten 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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