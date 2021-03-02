En fazla nikah kıyma rekoru Şahinbey'de 2020'de Şahinbey'de 6 bin 954 çiftin nikahı kıyıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nun 2020 yılında 6 bin 954 çiftin nikahını kıyarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2020 yılında toplam 6 bin 954 çiftin nikâhını kıyılarak, ülke genelinde 2020 yılında en çok nikah kıyan belediye oldu. 2021 yılında da bu unvanı korumak isteyen Şahinbey Belediyesi nikah kıyımlarını pandemi kuralları çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor.

"Amacımız evliliği teşvik etmek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin kendi rekorunu egale ettiğini belirterek “2020 yılında da Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediye yine Şahinbey Belediyesi oldu. 2020 yılında 6 bin 954 nikah kıyarak rekorumuzu egale etmiş olduk. Türkiye’de yine en fazla çocuk Şahinbey İlçemizde doğuyor. 2020 yılında Şahinbey İlçemiz de 18 bin çocuk dünyaya geldi. Şahinbey Belediyesi olarak 2009 yılında başlatmış olduğumuz Evlilik Okulu Projemiz devam ediyor. Şu ana kadar 33 bin 279 çiftimize Evlilik Okulumuz da eğitim evirdik. Sadece eğitim vermekle kalmıyoruz. Evlenecek çiftlerimize başta çamaşır makinası olmak üzere ihtiyacına göre oturma grubu, buzdolabı, fırın, halı elektrik süpürgesi ve sehpası ile birlikte hediye ediyoruz. Amacımız evlenmeye teşvik etmek. Evlenmeyen kalmasın sloganımızla tüm bekarları evlenmeye davet ediyorum” dedi.

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