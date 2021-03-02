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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN'den Ukrayna ile işbirliği protokolü

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Ukrayna'da bulunan Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den Ukrayna ile işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Ukrayna’da bulunan Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.
Gaziantep Üniversitesi, Ukrayna ile olan işbirliklerine bir yenisini ekleyerek, 90 yıllık akademik birikimiyle Ukrayna’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University ile akademik ve kültürel faaliyetlere olanak sağlayan işbirliği protokolü GAÜN Rektörlük Makamı’nda imzalandı. Gaziantep Üniversitesi’ni ziyaret eden heyette, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Oleksandr Nanka’ya, Rektör Yardımcısı Yurii Vıtkovsyki ve Dekan Dr. Otabeg Azizov eşlik etti. Heyet, GAÜN’deki akademik ziyaretleri kapsamında GAÜN Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde bulundu.
Görüşmelere, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İshak Yüce ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Dr. Nur İncetahtacı katıldı. Ziyaret kapsamında; Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan tarafından bölümü tanıtan sunum gerçekleştirildi. Uluğ Bey Araştırma Merkezi ve Makine Mühendisliği bölümü ziyaret edildi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yeni işbirliği protokolü ile ilgili olarak, “Gaziantep Üniversitesi’nin sahip olduğu teknik bilgi ve yetişmiş insan kaynağı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu protokol sayesinde mevcut çalışmaların, kapsamının genişleyeceğini ve niteliğinin artacağına inanıyorum" dedi.
Rektör, Prof. Dr. Oleksandr Nanka ise, “Türkiye’de teknik bilimler alanında işbirliği yapılacak en donanımlı üniversitelerden birinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Üniversitelerimizdeki potansiyeli birleştirerek çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Üniversitesi’nin uluslararası işbirliklerini anlatan bir sunum yapan Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Dr. Nur İncetahtacı da, Gaziantep Üniversitesi’nin Ukrayna’da Kharkiv Milli Pedagoji Üniversitesi ve Gıda Teknolojileri Akademisi ile işbirliği protokollerinin olduğunu belirterek, bu kapsamda ortak bilimsel çalışmalar ve öğrenci mübadeleleri yapıldığını söyledi.

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