GAÜN güvenli bölgedeki eğitim faaliyetlerine devam ediyor GAÜN sivil toplum kuruluşlarıyla duyarlılık projeleri protokolü imzaladı

GAÜN'ün sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığı toplumsal duyarlılık projeleri işbirliği protokolü töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Örgütlü küçük azınlık yığınlara galip gelir. Biz örgütlü hareket ettikçe Suriye’yi her alanda yeniden inşa edeceğiz. Suriye’deki kardeşlerimize hizmet götürmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği ile Hayrat Vakfı arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolüne göre, Suriye güvenli bölgesinde bulunan Cerablus’ta, Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında okul renklendirme faaliyetleri ile birlikte yetimhanelerde kalan çocukların ufuklarını aydınlatmak amacıyla bilinçlendirme, farkındalık seminerleri ve eğitimler verilecek.

"Suriye'yi her alanda yeniden inşa edeceğiz"

Suriye'de Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgede eğitim faaliyetlerine devam ettireceklerini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Birlikte iş yapma kültürü bir toplumun, medeniyetin ve ülkenin en büyük sermayesidir. Örgütlü küçük azınlık yığınlara galip gelir. Biz örgütlü hareket ettikçe Suriye’yi her alanda yeniden inşa edeceğiz. Suriye’deki kardeşlerimize hizmet götürmek istiyoruz. Toplumsal duyarlılık çok hassas bir konu. Biz dünya Müslümanlarının ve dünya insanlarının dertleriyle dertlenmekle, onlarla hemhal olmakla mesulüz. Son iki yüz yıldır dünyayı kapitalist medeniyetler yönetiyor. Biz kendi değerlerimize dönüp ona göre yönetim tarzı oluşturduğumuz zaman bütün insanlık bundan fayda görecektir. Dünyanın şu an nasıl bir kapitalist düzenle yönetildiği ortada. Biz kendi değerlerimizi ve farkındalığımız oluşturarak insan odaklı bir yönetim tarzı meydan getireceğiz" dedi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Rektörümüz ile birlikte ciddi projelerimiz var. Gaziantep’in spor alt yapısını oluşturuyoruz. Onlardan birisi Gaziantep Üniversitesi içerisinde gerçekleştirilecek. Çok ciddi bir spor köyü oluşacak şekilde hem halkımıza hem de üniversite öğrencilerine açık bir kompleks olacak. El birliğiyle, yürek yüreğe İnşallah kardeşlerimize hayırlı işler yaparak onları sevindirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Abdurrahman Dadam ise, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye güvenli bölgede eğitim alanında bölgenin umudu olduğunu dile getirerek, “Bu işbirliği toplumu inşa etmede en önemli gördüğümüz bir işbirliği. Suriye’nin birçok bölgesinde gençlik evlerimiz var. Bu merkezlerimizde eğitim alanında istifade eden kişi sayısı yaklaşık 12 bin kişi. Bu merkezlerdeki başarılarımız giderek artıyor. Bunun nedeni, Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla birlikte yaptığımız çalışmalardır. Suriye’yi yapılandırma adına bu protokol çok önemli" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın destekleriyle Suriye’de daha önemli işler yapacaklarını ifade eden İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, işbirliği protokolünün bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.

Protokol törenine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Abdurrahman Dadam, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, GAÜN Rektör Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi, Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Soğukoğlu, Cerablus MYO TDP derslerinden sorumlu Öğr. Gör. Hatice Kübra Canpolat ve TDP Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş katıldı.

