KOM'dan sahte içki operasyonu: 294 şişe ele geçirildi

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Gaziantep'te sahte içki operasyonu yapan KOM ekipleri bir depoda 294 şişe sahte içki ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesinde bir depoda sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 294 şişe sahte içki ele geçirilirken yakalanan bir şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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