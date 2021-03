Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının ardından

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PİNTO: HEPSİNİ KUTLUYORUM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımın ilk yarı oynadığı oyunun ikinci yarı da devam etmesi durumunda pahalıya mal olacağını ve maça konsantre olarak başlayamadıklarını söyledi. İlk yarı organize olmakta zorlandıklarını ancak ikinci yarı da çalıştıkları taktikleri maç içerisinde uyguladıklarını söyleyen Sa Pinto, "Geldiğimden bu yana oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Maça konsantre başlayamadık. Defansif olarak organize olmakta zorlandık. Topu çok tutamadık ve ofansif olarak az hareketlilik gösterdik. Bundan dolayı ilk golü yedik. Bu birden fazla gol yememize de neden olabilirdi. Rakibin hızlı ve çabuk oyuncularına karşı hazırdık ancak konsantre olamadığımız için bunu yapmakta zorlandık. 4-4-2 taktiği için çalışmıştık ve maç içerisinde uyguladık. İkinci yarı güzel başladık. Mirallas'ın yaptığı hata sonucu 10 kişi kaldık. Onun gibi tecrübeli birinin böyle hata yapmaması gerekirdi. Maçı kaybedebilirdik. 10 kişi kalınca oyun içerisinde taktik değiştirdik. Geride olmamıza rağmen baskı kurmamız gerekiyordu. Sonrasında arkalarda boşluklar buldular ve kenar oyuncularımızla bunu değerlendirdik. Takımdaki tüm oyuncular ikinci yarı savaşçı gibiydi. Benim görmek istediğim takım ve oyuncular bu şekilde. Hepsini kutluyorum" dedi.

ALTIPARMAK: 10 KİŞİ AVANTAJINI KULLANAMADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Gaziantep FK takımının 10 kişi kalmasından faydalanamadıklarını ifade ederek, oyun içerisinde kaçırdıkları net gol pozisyonlarının talihsizlik olduğunu dile getirdi. Altıparmak, "Öncelikle böyle bir maç kaybetmek hepimizi üzdü. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz şekilde oynadık özellikle ilk yarı oyun içerisinde yaptığımız işlerle bugün kazanma adına çok mücadele edip pozisyona girebileceğimizi gösterdik. Defansın arkasına atacağımız toplarla pozisyon bulacaktık bunu çalışmıştık ve çalıştığımız şeylerin hepsini yapıp gol de attık. İyi mücadele ettik iyi kapandık. İkinci yarı üzerimize geleceklerini bilip aynı mücadeleyi yapıp defansın arkasına atacağımız toplarla gol bulacaktık. Bizim gibi takımlarda maç içerisinde kırılgan olan anlar oluyor. Kendi hatamızdan Kenan'ın attığı gol ile oyun tersine döndü rakip 10 kişi kaldı ama bu avantajı kullanamadık. Oyuncularım maçı kazanmak adına her şeyi yaptılar. İki tane net pozisyon kaçırdık. 2'nci golden sonra takımımızın modu düştü. Buradan bugün mağlup ayrıldık ancak oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum. Bir hata yaptık ve bedelini ödedik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

