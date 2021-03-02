Gaziantep'te bir depoya makaron baskını

Gaziantep'te polis ekipleri bir iş yeri ve depoya düzenlediği baskında koliler içerisinde gizlenen toplam 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 283 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yeri ve depoya eş zamanlı baskın düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı aramada karton koliler içerisinde toplam 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 283 bin adet gümrük kaçağı sigara kağıdı buldu. Ekipler ele geçirilen sigara kağıdı ve makaronlara, imha edilmek üzere el koydu. Olayla ilgili ekipler S.U. isimli şahsı gözaltına aldı.

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