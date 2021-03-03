Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 15 günde 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli, kimlikleri güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında polise başvuran 8 kişi, kapkaç mağduru olduklarını belirterek şikayette bulundu. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yolda yürüyen vatandaşların telefon veya çantalarını çalan 7 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-03 09:25:38



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