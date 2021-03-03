Gaziantep'te sokak hayvanları için iş birliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi arasında sokak hayvanlarına yönelik “Tedavi Hizmet Protokolü” imzalandı.

“Hayvan Dostu Kent” anlayışıyla sokak hayvanlarının, bakımı, beslenmesi ve tedavilerini üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni bir protokole imza attı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen protokol Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in imzasının ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya’nın da imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Protokolle birlikte durumu ağır olan hasta ve yaralı sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis ve tedavileri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yapılacak, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ki hayvanlar içinde ortak faaliyette bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde de sokakta ki can dostları için Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’yla iş birliğine giderek tedavileri için ayrı bir çalışma başlatmıştı. 2020 yılında ise Büyükşehir Belediyesi, 6 bin sahipsiz sokak hayvanın bakımını üstlenerek 2 bin hayvanı sahiplendirdi, 4 binini de tedavileri ve bakımlarının ardından alındıkları alanlara bıraktı.

İmzalanan protokol hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ ile ortak çalışma yaptığını aktardı. Özsöyler, sokaktaki can dostları için refahı için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.,

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