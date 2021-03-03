Çin aşısında Türk müjdesi SANKO Üniversitesi'nde Koronavirüs aşısı araştırması Coronavac aşısı uygulanan bin 70 sağlık çalışanında tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 oldu Prof. Dr. Ayşen Bayram: "Veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük kısmının korona virüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönünde araştırmacıları umutlandırdı"

SANKO Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Korona virüs aşı uygulaması araştırması, aşılamanın önemini ortaya koydu. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Demirbakan ile Araştırma Görevlileri Dr. İpek Koçer ve Merve Erdoğan ile yürüttükleri araştırma sonuçlarını açıkladı.

Gaziantep’te sağlık çalışanlarına uygulanan Korona virüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen Covid19 hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, CoronoVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini anımsattı.

Türkiye’de aşılamanın başladığı 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren, CoronaVac aşısının COVID19’a karşı bağışıklık oluşturmadaki etkinliğini göstermeye yönelik en geniş katılımlı çalışmanın Gaziantep’te gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, “SANKO Üniversitesi tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yürütülen çalışmada, inaktive SARSCoV2 CoronoVac (Sinovac, Çin) aşısının ilk dozdan 28 gün sonra etkinliği araştırıldı” dedi.

Prof. Dr. Bayram, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu tarafından onaylanan ve SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışmaya SANKO Üniversitesi ve Hastanesinde çalışan akademisyenler ile sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi stajyer ve intörnlerinden oluşan toplam bin 70 gönüllünün katıldığına vurgu yaptı.



Tek doz aşı sonuçları dahi umutları arttırdı

“Çalışmada, katılımcılardan birinci doz aşı uygulamasından 28 gün sonra, ikinci doz aşı uygulamasından 3 hafta sonra, ilk aşıdan 4 ay ve 6 ay sonra olmak üzere toplamda dört ayrı zaman diliminde dört kez kan örneklerinin alınarak antikor değerlerinin izlenmesi planlandı” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

“SARSCoV2 virüsünün Spike proteini S1 alt biriminin ‘Reseptör Bağlanma Bölgesine’ (RBD) karşı oluşan nötralizan IgG antikorları hastanemizin Merkez Laboratuvarında kemiluminesan mikropartikül immuno assay (CMIA) yöntemi ile kantitatif olarak saptandı. Çalışmadan elde edilen verilere göre, sağlık çalışanlarından oluşan bin 70 kişilik grupta tek doz aşı sonrasında yüzde 77,5 oranında SARSCoV2 virüsüne karşı antikor oluştuğu gözlendi. Araştırma sonucu elde edilen veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının Korona virüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutları artırmıştır.”

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