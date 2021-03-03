HKÜ’den 'Ses Analizi ile Covid-19 Tanılama' projesine önemli katkı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Bilgisayar destekli ses analizi ile COVID19 tanısının yapılması hedeflenen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen araştırma projesinde “danışman” olarak yer aldı.

HKÜ’de zengin içerikli programlar ve yarışmalar düzenleyerek, yazılımcıların ve girişimcilerin önünü açan ve sektör deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Veysi İşler bu kez, telesağlık teknolojileri alanında yakın zamanda sonuçları ile adından sıkça söz ettirmesi beklenen bir araştırma projesinde danışman olarak yer alarak, “TELEHEKİM” isimli mobil uygulamasının geliştirilmesine önemli bir rol üstlendi.

Farklı üniversitelerden araştırmacıların yer aldığı projenin yürütücülüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Ayhan Acar tarafından yapıldı.

Proje sonucunda, insan ile doğrudan etkileşime geçilmeksizin bilgisayar destekli ses analizi ile COVID19 tanısı konulabileceği gösterildi. Ayrıca, tamamen yerli kaynaklar ile üretilen “TELEHEKİM” isimli mobil uygulama üzerinden çevrimiçi diyetisyen ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilebildiği ve çevrimiçi görüşmelerin de en az yüz yüze görüşmeler kadar etkin olabileceği de ortaya kondu.

Proje ekibini ve Prof. Dr. Veysi İşler’i, sosyal medya hesapları aracılığıyla tebrik eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, proje ekibine ileriki çalışmalarında başarılar diledi.

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