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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi kaçak silah imalathanesinde yakalandı

İHA

Hırsızlık şüphelisi kaçak silah imalathanesinde yakalandı

Gaziantep'te yaşanan 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan S.S.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından kaçak silah imalathanesinde yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaşanan 4 ayrı hırsızlık olayının faili S.S.K. isimli şahsın Boyacı Mahallesi'nde bir işyerinde olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için işyerine operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı işyerinde kaçak silah imal ederken yakaladı. İşyerini arayan ekipler, 7 adet tabanca 5 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca malzemeleri ve kurusıkı tabancayı gerçek tabancaya çevirmeye yarayan aparatlar ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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