TEKNOFEST değerlendirmesi SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: "Gaziantep'te geçen yıl gezme şansı bulduğum Teknofest'te, minicik çocukların küçücük elleriyle neler yaptıklarını görmek, ülken adına gurur verdi"

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “TEKNOFEST’i ilk defa geçen sene Gazi Şehrimizde gezme şansına sahip oldum. Minicik çocukların küçücük elleriyle neler yaptıklarını görmek, ülkem adına bana büyük gurur verdi” dedi.

Konukoğlu, TEKNOFEST sosyal medya hesabında yer alan değerlendirmesinde, TEKNOFEST’in Türkiye’de düzenlenen en büyük teknoloji fuarı olduğunu anımsatarak, “TEKNOFEST, gençlerimize verilen en büyük fırsat. Geleceğimiz olan gençlerimizi eğer gelecekteki Türkiye’ye hazırlamak istiyorsak, bunun hazırlıklarını yapması için bu organizasyona elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

SANKO Grubu olarak iki yıldan beri TEKNOFEST’E destek olduklarını kaydeden Konukoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “TEKNOFEST’e iki yıldan beri destek oluyoruz, bundan sonra da desteğimiz sürecektir. İlk defa geçen sene Gazi Şehrimizde TEKNOFEST’İ gezme şansına sahip oldum. Minicik çocukların küçücük elleriyle neler yaptıklarını görmek, ülkem adına bana büyük gurur verdi. İnanıyorum ki, ülkenin geleceği bu çocukların, gençlerimizin elinde. Biz onlara bu fırsatları verdiğimiz takdirde neler yapabileceklerini görüyoruz. Lütfen hep birlikte TEKNOFEST’e ve gençlerimize sahip çıkalım. Artık gelecek uzayda, uzaya gitmek için her türlü çalışmayı yapabilmenin fırsatı bu gençlere tanınacak fırsatlardır.”

Gençlere de seslenen Konukoğlu, “Bu fırsatları değerlendirin. TEKNOFEST’e katılmak için yapılan organizasyonlara ve yarışmalara katılabilmek için sizler fizibilitelerinizi yapın, bizler size destek olalım. Gelin hep birlikte lider bir Türkiye’yi oluşturalım” diyerek sözlerini tamamladı.

Çevre ve Enerji teknolojileri yarışması

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenmişti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021, 2126 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havaalanı’nda gerçekleştirilecek. SANKO Holding, bu yıl da TEKNOFEST’in paydaşları arasında yer alıyor.

SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Sanko Enerji bünyesindeki mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılacak öğrencilere danışmanlık desteği sağlayacak ve aynı zamanda, akademisyenler ile projelerin değerlendirilme süreçlerine kayılacaklar.

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