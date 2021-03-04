Araştırma: Tek doz CoronaVac aşısı yüzde 77,5 antikor oluşturuyor



GAZİANTEP, (DHA) Sanko Üniversitesi, Gaziantep´te ilk doz CoronaVac aşısı olan bin 70 sağlık çalışanı üzerinde antikor değerini ölçmek için bir araştırma yaptığını açıkladı. Kan örnekleri alınarak antikor değerlerinin izlendiği araştırmaya göre, tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak saptandı. Sonuçların olumlu olduğunu söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, "İkinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutlarımız arttı" dedi.Gaziantep´teki Sanko Üniversitesi, Çin'de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, antikor değerini ölçmek için bir araştırma yaptı. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Demirbakan ile araştırma görevlileri Dr. İpek Koçer ve Merve Erdoğan´ın yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak belirlendi.Bin 70 sağlık çalışanına uygulanan koronavirüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ayşen Bayram, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak kabul edilen Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, CoronoVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini hatırlattı.Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yürütülen çalışmada, inaktive SARS-CoV-2 CoronoVac aşısının ilk dozdan 28 gün sonra etkinliğinin araştırıldığını aktaran Prof. Dr. Bayram, çalışmaya üniversitede ve hastanede çalışan akademisyen, sağlık çalışanı, tıp fakültesi stajyer ve intörnlerinden oluşan toplam bin 70 gönüllünün katıldığına söyledi."TEK DOZ AŞI SONUÇLARI DAHİ UMUTLARI ARTIRDI"Prof. Dr. Bayram, "Çalışmada, katılımcılardan birinci doz aşı uygulamasından 28 gün ve ikinci doz aşı uygulamasından 3 hafta, ilk aşıdan 4 ve 6 ay sonra olmak üzere toplamda dört kez kan örnekleri alınarak antikor değerleri izlendi. SARS-CoV-2 virüsünün Spike proteini S1 alt biriminin `Reseptör Bağlanma Bölgesine´ (RBD) karşı oluşan nötralizan IgG antikorları hastanemizin Merkez Laboratuvarında kemiluminesan mikropartikül immuno assay (CMIA) yöntemi ile kantitatif olarak saptandı" diye konuştu.Çalışmadan elde edilen verilerin olumlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, "Sağlık çalışanlarından oluşan bin 70 kişilik grupta tek doz aşı sonrasında yüzde 77,5 oranında SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oluştuğu gözlendi. Araştırma sonucu elde edilen veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutları artırmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep / Merkez DHA

2021-03-04 10:56:46



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