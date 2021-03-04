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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSE dergisi 100’üncü yıla özel sayıyla okurlarıyla buluşuyor

İHA

GSE dergisi 100’üncü yıla özel sayıyla okurlarıyla buluşuyor

Gaziantep’in kültürel mirası, tarihi, edebiyatı ve sanat alanında sahip olduğu büyük birikimi gelecek kuşaklara aktarmak, oluşturulan değerleri hatırlatmak ve külliyat oluşturmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından Gaziantep SanatEdebiyat Dergisi çıkarılmaya başlandı.
‘Medeniyetler Beşiği’ olarak gösterilen Gaziantep’in sanat çatısı altında dünyaya miras bıraktığı eserleri ve inşa ettiği sanatsal düşünceyi unutturmamak, elde edilen birikimi gün yüzüne çıkarmak adına Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından yılda bir kez olmak üzere Gaziantep SanatEdebiyat Dergisi’nin ilk sayısı Şubat 2021’de okuyucularla buluştu. Derginin genel yayın yönetmenliğini Ömer Faruk Şerifoğlu ve koordinasyonunu Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar üstlendi.
Panoroma müzesi’nin uzun serüveni detaylandırıldı
Gaziantep’in hem “Gazi” olduğu hem de düşmanı bağrından söküp attığı tarihi mücadelenin 100’üncü yılı dolayısıyla derginin şubat sayısında GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, Antep’ten Gaziantep’e giden süreçte “Mucizenin Asıl Sırrı” üzerine düşüncelerini anlattı. Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantep destanını kalıcı hale getirmek adına inşa edilen “Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi”nin uzun serüvenini; Murat Dağ ise “Panorama 25 Aralık Müzesinin Ressamı Aleksander Samsonov”u ve müzedeki eserlerinin oluşum sürecini; derginin genel yayın yönetmeni Ömer Faruk Şerifoğlu da “Yolu Gaziantep’ten Geçen Sanatçılar” başlıklı uzun detaylı bir yazı kaleme aldı.
“Yolu gaziantep’ten geçen sanatçılar”
Şerifoğlu, “Yolu Gaziantep’ten Geçen Sanatçılar” başlıklı uzun içerikli yazısında Gaziantep’ten yolu geçen ressam Feyhaman Duran’ı, Ömer Asım Aksoy’un ve Dr. Saip Özer’in ressam yönü ile eserlerini, Şehit Şahin Bey’in portresi meselesi, Gaziantep’in ilk Atatürk heykelini inceledi. Ayrıca Şerifoğlu, Gaziantepli ressam Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu’nun hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren bir kısma yer verildi. Cahit Tanyol, “Site Ruhu ve Gaziantep” başlığı altında şehirdeki kültürel ortamdan ve şehrin dinamizminden bahsetti.
“Türk edebiyatında Gaziantep”
Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Türk Edebiyatında Gaziantep” başlıklı yazısında Gaziantep’in konumunu, divan edebiyatında, Türk halk edebiyatındaki yeri ve katkısını; seyyahlarından gözünden Gaziantep’i, Antep Savunması’nın edebi/hatırat türündeki kaynaklarını ve Cumhuriyet devrinde Gaziantep’in edebi eserlerdeki yerini etraflıca inceledi. Bununla birlikte Zeynep Göğüş, “Sanat ve Kazı”, Reşir Güngör Kalkan, “Mitat Enç’i, O Güzel Aydınlığı, Yeniden, Sevgiyle Hatırlayarak.”, Lütfiye Aydın, Gaziantep’te gençlik yıllarını kelimelere döktüğü “Anka Kentim Antep’im ‘İlk Gençliğim buruk bir gülümseleme”, Ayfer T. Ünsal, “İlk müze müdürümüz Sabaht Göğüş’e dair: ‘Zevkini Alışkanlık Haline Getirme’”; Ömer Faruk Şerifoğlu, “Sezai Karakoç’un Gaziantep Yılları”na dair anılarını ve gözlemlerini anlattığı; Onat Kutlar, Ülkü Tamer hakkındaki “Anayurdu Çocukluğudur”; Hilmi Yavuz, “Onat Kutlar İçin”; Mehmet Güntekin, “Gizli Tanbur Dersleri” başlıklı yazıları ile bu sayımıza katkı sağlamışlardır. Dergi son sayfalarında ise Dr. Seyit Ali Kahraman tarafından “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ayntab” kısmının aslı ve günümüz Türkçesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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