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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Kahramanlar sergisi Gaziantep’te

İHA

Kadın Kahramanlar sergisi Gaziantep’te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi, Panorama 25 Aralık Müzesi’nde açılıyor.
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektiği zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alan serginin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Panorama 25 Aralık Müzesi’nde 06 Mart Cumartesi günü açılışı yapılacak. Sergi kapsamında, Hilali Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi’ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, bilgi belge ve fotoğrafları ziyaretçilerle buluşacak.
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi’nde Milli Mücadele dönemine ait toplam 22 manken, 2 diorama ve 222 obje yer almaktadır.
Başkan Fatma Şahin’e teşekkür
Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu sergide ziyaretçilerle buluşturan Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Milli Mücadele tarihimizin gizli kahramanları kadınları konu alan serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaya hazırlandığımız bu anlamlı günlerde Gaziantep’te açılmasının önemine değinerek katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.
Çuhadaroğlu; “Milli Mücadele döneminde işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinglere yoğun bir şekilde iştirak eden Türk Kadını, bu ölüm kalım mücadelesinde, hem cephelerde yer almış, hem de cephe gerisinde kurduğu yardım cemiyetleri vasıtasıyla yaralı ve hastaların bakımı, askerlerimize giyecek ve yiyecek temini, kağnılarla cepheye silaherzak taşıma ve cephane imali işlerinde, sırası geldiğinde çocukları ile beraber çalışarak hizmet etmiştir. Milli mücadelenin en önemli aktörlerinden olan Türk Kadının çektiği zorlukları, yüklendiği sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları işleyen sergi; içinde barındırdığı eserler aracılığı ile taşıdığı anlam ve kültürel ağırlığı açısından tarihe ışık tutmaktadır’’ diye konuştu.
Hisart Canlı Tarih Müzesi
İstanbul Çağlayan’da bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi, Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2.Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin yanı sıra eşi benzeri olmayan binlerce esere ve Osmanlı dönemi padişahlarının kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor. Temel hedefi ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak olan Hisart Canlı Tarih Müzesi dünyada eşi benzeri olmayan teşhir, tanzim ve sergileme tekniği ile 1000 yıllık tarihe ışık tutuyor.
Hisart Canlı Tarih Müzesi, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirasa ve sanat dünyasına katkıda bulunanlara verilen en prestijli ve değeri en yüksek ödül olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’’nin sahibidir.

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