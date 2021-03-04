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Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız

DHA

Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız


Mustafa KANLI Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ligde cumartesi günü karşılaşacakları Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledi. İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini belirten 48 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Büyük takımlar hata yapabiliyorlar, biz de konsantre olup, bu hatayı değerlendirerek maçı kazanacağız" dedi.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, kısa pas çalışmaları ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.
'BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Sa Pinto, oyuncularının maça konsantre olması gerektiğini ve deplasmanda puan almak istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın hatalarını değerlendireceklerini ifade eden Sa Pinto, şunları kaydetti:
"Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli bir 3 puandı. Onlar bizim hata yapmamızı bekliyorlardı. Buraya 1 puan almak için gelmişlerdi. Bu ligde hiç kolay maç yok. Umarım öğrendiklerimizle birlikte Beşiktaş maçında iyi oynayıp güzel bir sonuç alırız. Benim için Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş. Biz bu takıma karşı orada puan almaya çalışacağız. Şimdi şartlar daha farklı, haftada iki maç oynuyoruz. Fiziksel olarak tam dinlenemedik. Oraya puan almaya gideceğiz. Beşiktaş ilk yarıdan daha iyi durumda, daha özgüvenliler ve daha iyi oyuncuları var. Maça iyi başlayarak erken gol bulmak isteyeceklerdir. Biz de kazanmaya çalışacağız. Büyük takımlar hata yapabiliyorlar, biz de bu hatayı değerlendirip maçı kazanacağız. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor ama bunu yaparken organize olup hırslı olmamız gerekiyor. Çünkü bu maçlar daha güzel oluyor. Futbolcular bu maçlardan zevk alıyor. Şu anda daha birlik olup kazanmak isteyen bir takımımız var. Bu şekilde birlik olursak daha iyi sonuçlar alacağız. Geçen maçta konsantre olamadığımız için hatalar yaptık. İkinci yarıda konsantre olunca o tarz hatalar yapmadık. Antrenmanda yaptıklarımızı takım sahada yerine getiriyor. Konsantre olamayıp hata yaparsak Beşiktaş direkt golü atar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Sa Pinto'nun açıklamaları
Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-03-04 14:04:50

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