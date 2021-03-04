Operasyonda başarılı olan polislere ödül

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Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, başarılı operasyonlar nedeniyle 5 personeli ödüllendirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey ilçesinde çok sayıda çalıntı malzeme bulunan ve silah imal edildiği testip edilen 2 adrese düzenlenen başarılı operasyonda görev alan 5 personeli ödüllendirdi.

Zeybek, makamında hediyeler verdiği polislere, başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak, teşekkür etti.

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