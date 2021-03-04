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Gaziantep'te Türk-Alman yatırım, ekonomi ve iş birliği günü toplantısı GSO tarafından düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları ele alındı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Büyük bir potansiyele sahip Gaziantep'i Alman yatırımcıların daha iyi tanımaya ihtiyacı var” “Gaziantep’te iş insanlarımızın vize işlemlerini yapabilecekleri bir ofis açılmasını istiyoruz” Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: “Gaziantep, sanayisiyle uluslararası değere sahip bir şehir”

İHA

Gaziantep'te Türk-Alman yatırım, ekonomi ve iş birliği günü toplantısı GSO tarafından düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları ele alındı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Büyük bir potansiyele sahip Gaziantep'i Alman yatırımcıların daha iyi tanımaya ihtiyacı var” “Gaziantep’te iş insanlarımızın vize işlemlerini yapabilecekleri bir ofis açılmasını istiyoruz” Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: “Gaziantep, sanayisiyle uluslararası değere sahip bir şehir”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından TürkAlman Yatırım, Ekonomi ve İş Birliği Günü Toplantısı yapıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları konuları değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Friedo Sielemann, Almanya Büyükelçiliği Tarım Ataşesi Peter Bohlen, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Thilo Pahl, TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Germany Trade & Invest/Türkiye Sorumlusu Katrin Pasvantis, NRW.Global Business Türkiye Sorumlusu ve Stefan Lange, Jessica Gutwein Federal Almanya Büyükelçiliği Vize Dairesi Jörg Fürstenau katıldı.
“Dostluğumuzun kazan kazan anlayışıyla geliştirilmesi gücümüze güç katacak”
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Alman yatırımcıların Gaziantep'i daha iyi tanımaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uzun yıllara dayanan güçlü bağlar bulunuyor. Almanya’nın kalkınmasında ve ekonomisinde Türk insanının alın terinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güçlü bağlar, ekonomi anlamında da karşılıklı olarak yatırım fırsatları sunuyor. Almanya, ülkemiz için Avrupa’da önemli bir merkez olmakla birlikte, Almanya için de ülkemiz ve özellikle şehrimiz Ortadoğu’ya açılan kapı konumundadır. Bu dostluğun kazan kazan anlayışıyla geliştirilmesi iki ülkenin de gücüne güç katacak, uluslararası rekabetine önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.
“Alman firmalarını PolateliŞahinbey OSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz”
Programda, Almanya ile yapılan ihracat ve ithalat rakamlarına değinen Ünverdi, “Türkiye’nin Almanya’ya 2020 yılı toplam ihracatı 14,8 milyar dolar iken ithalatımız ise 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep’in 2020 yılı toplam ihracatında Almanya 244 milyon 193 bin dolar ile 6. sırada yer almaktadır. Bizler de Gaziantep Sanayi Odası olarak ikili ticaretin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler geliştiriyoruz. Almanya’ya ticaret heyeti organizasyonları düzenliyor, bu doğrultuda Ortadoğu, Arap ülkeleri ve Afrika’ya yönelik üretim yapan yatırımcılarımızı ve Alman firmalarını kuruluş çalışmaları devam eden PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgesi’ne davet ediyoruz. Gaziantep ve Kilis illerinin birlikte kurduğu OSB’miz Türkiye’nin en büyük OSB’si olacak. Özel teşviklerin de verileceği bölgemizden, Amanos Tüneli’nin açılmasıyla İskenderun Limanı’na mesafemiz 87 kilometreye düşecek. Ortadoğu’ya yakınlığıyla bölgeye yönelik iş yapan firmalarımıza büyük avantajlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Vize işlemleri için ofis açılması çağrısı
Pandeminin ülkeler arası ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ünverdi, “İkili ticaretin geliştirilmesi, yatırım ve süreç yönetimi için iş insanlarımızın ülkeler arası girişlerde problem yaşamaması büyük önem taşıyor. Bu süreci kontrollü olarak birlikte yönetebileceğimize inanıyorum. İş dünyamızın özellikle vize almak ve vize sürelerinin uzatılması konusunda sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Almanya’ya direk uçak seferlerinin olduğu, sanayi kenti olan Gaziantep’te iş insanlarımızın vize işlemlerini yapabilecekleri bir ofis açılmasını da gündeme getirmek istiyorum. Maalesef iş insanlarımız vize işlemleri için Ankara ya da İstanbul’a gitmek zorunda kalıyorlar. Konuyla ilgili de Gaziantep Sanayi Odası olarak üzerimize düşeni de yapmaya da hazırız. Bunların hepsinin istişare edilerek aşılabileceğine inanıyorum” dedi.
“Gaziantep uluslararası değere sahip bir şehir
Programda TürkAlman ekonomik ve sosyal ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan ve ikili ilişkilerde Gaziantep’in önemine değinen Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz de, “Gaziantep hem Güneydoğu’nun hem de ülkenin büyük ekonomik bölgelerinden birisi. Özellikle komşu olduğu ülkelerden dolayı da büyük bir öneme ve sanayisi ile uluslararası bir değere sahip. Türk tarafı ile benzersiz ve çok yönlü, yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz bulunuyor ve 7 bin 500’ü aşkın Alman şirketi Türkiye’de bulunuyor. 2019’daki ticaret hacmine baktığımızda iki ülke arasında 33 milyar avro değerinde ihracat hacmi gerçekleşti” şeklinde konuştu.
“Yatırımların artmasını temenni ediyoruz”
Almanya’dan Türkiye’ye olan ihracatın Türkiye’den Almanya’ya olan ihracattan daha yüksek olduğunu fakat diğer ticaret ortaklarına bakıldığında Türkiye ve Almanya arasındaki ortaklığın dengelendiğini söyleyen Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Friedo Sieleman, “Rusya ve Çin, Türkiye’ye çok fazla miktarda ihracat yapıyorlar ama Türkiye’den çok az ürün alıyorlar. Türkiye ile Almanya arasındaki ülkeler arası ilişkilerin bir göstergesi de aynı zamanda 7 bin 500 Alman şirketin burada kurulmuş olmasıdır. Küçük ölçekli şirketlerimiz de bu sayının içinde yer almaktadır. Toplam yatırımlara baktığımızda ise son yıllarda bir gerileme olduğunu görüyoruz. Özellikle 2020’de bir gerileme söz konusu. İlerleyen yıllarda temennimiz yatırımların artması yönündedir” ifadelerini kullandı.
“İŞ DÜNYAMIZA DESTEK OLAMK İÇİN HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE VARIZ”
TürkAlman Sanayi ve Ticaret Odası’nın yürüttüğü çalışmalar, etkinlikler ve fuarlar konusunda bilgiler veren TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu: “Biz konum olarak Almanya'da bulunduğumuz için daha çok Almanya'daki Türk şirketlerine yol gösteriyoruz. Almanya fuarlar bakımından önemli bir ülke ve Almanya'ya gelen firmalara hizmet veriyoruz. Ayrıca ticaretin gelişmesi adına çalışmalarda bulunuyor, gıda eğitimleri gerçekleştiriyoruz. İş dünyamıza destek olmak için her türlü iş birliğine de varız” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’den Almanya’ya ticaret oldukça fazla”
Almanya Büyükelçiliği Tarım Ataşesi Peter Bohlen da AlmanyaTürkiye ticaret ortaklığına bakıldığında özellikle Almanya’da ciddi bir ticaret fazlalığı bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili veriler paylaşan Bohlen, “Tarım alanında yaklaşık 1.5 milyar avro hacminde Türkiye’den Almanya’ya ihracat gerçekleşirken, tam tersine Almanya’dan Türkiye’ye sadece 0.4 milyar avro ihracat gerçekleşiyor. Rakamlara bakacak olursak 1 milyar avro gibi bir ticaret fazlalığı söz konusu” dedi.
AHK Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Thilo Pahl ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunduğunu, Gaziantep’te de bir şube kurulabileceğini söyledi. Dr. Thilo Pahl, “Odamızın Türk ve Alman iş insanlarından üyeleri var. Alman hükümetinden de çok büyük destek alıyoruz. Almanya ve Türkiye’nin ticaret hacmini daha da genişletmek için çalışıyoruz. Eğitim, nerworking ve lobicilik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca TOBB ile işbirliği içerisinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantının devamında söz alan Ticaret ve Yatırım Temsilcisi Katrin Pasvantis, Türkiye'yi ihracat yapmak isteyen şirketlere ve Almanya'da yatırım yapmak isteyen firmalara yönelik çalışmalar yapıldığını Almanya Federal Cumhuriyeti'nin İş Geliştirme Ajansı olduklarını ihracat teşviki, proje gibi farklı alanlarda firmalara destek sağladıklarını aktardı.
NRW.Global Bussiness Türkiye Sorumlusu Dr. Adem Akkaya ise Kuzey Ren Westfalya'daki Türk yatırımları hakkında bilgiler vererek bölgedeki üretim ve satışa yönelik sunulan imkanları paylaştı.
Toplantının son bölümünde vize konusu başta olmak üzere iş dünyasının sorunları Alman yetkililere iletildi. Daha çok kişiye vize vermek istediklerini ancak kısıtlamalardan dolayı vize vermekte aksamalar olduğunu ifade eden yetkililer, GSO üyelerinin soru ve önerileri çerçevesinde çözüm üretmeye yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirttiler.

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