Kadınlar Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadınlar 2 aylık eğitimle Kuranı Kerim okumayı öğreniyor. Kuranı Kerim okumanın mutluluğunu yaşayan kadınlar Şahinbey Belediyesi'nin Kuranı Kerim kursu açmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesine bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar Kur’anı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Bostancı Mektebi Kültür Merkezi’nde eğitim gören kadın kursiyerler ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur’anı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok branşta eğitim alabiliyor. Kurslar da özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat ediliyor.

"Kuranı Kerim öğrendiğim için mutluyum"

Kur’anı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Fatma Çimen, “Kursa geliyoruz, unuttuğumuzu tekrarlıyoruz. Bu Kur’an’ı Kerim kursunu açanlardan Allah razı olsun, çok memnunuz. Hocamızın sayesinde de Kur’anı Kerim’i öğreniyoruz. Sorunlarımız olmasına rağmen Kur’anı Kerim kursuna gelmeyi çok istiyoruz. Salgın nedeniyle kursumuz kapalıydı ama tekrar açılmasına çok sevindik. Daha önce Kur’anı Kerim okumasını biliyordum ama unutmuştum. Şimdi tekrar öğrenmeye geliyorum.” ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin manevi duygusu başka"

Çocukluk yıllarında Kur'anı Kerim öğrenme fırsatı bulamadıklarını belirten Meryem Hatun ise “Kur'anı Kerim’i maalesef çocukluktan öğrenemedik. İçimizde kalan bu ukdenin artık zamanı geldi. Çocukluktan beri hep Kur'anı Kerim’i öğrenmek istiyordum. Fakat hayat şartlarından fırsat bulamadık. Kur'anı Kerim’i öğrenmenin zamanı geldiğini düşündüğüm için Kur'anı Kerim’i öğrenmeye geldim. Hocalarımız sağ olsunlar bize Kur'anı Kerim’i öğrettiler. Pandemi yüzünden biraz ara vermiştik şimdi tekrar başladık, çok iyi gidiyor, inşallah artık devam eder. Kur'anı Kerim’i manevi olarak öğrenmek tabi ki çok güzel bir duygu. Evde Kur'anı Kerim dinliyorduk ama okumak insana başka bir feyiz, manevi duygu veriyor. Kur'anı Kerim’i öğrendiğim için çok mutluyum ve huzurluyum. Kendimde eksik olanı tamamladığımı düşünüyorum" dedi.

"En güzel şekilde öğreniyoruz"

Kur'anı Kerim’i öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Arzu Rumerveklioğlu, “Daha önce camilere gidiyorduk. Biz Kur'an'a geçene kadar camiler kapanıyordu. Bir dahaki seneye kadar da unutuyorduk. Burada sadece kadınların olması bizler için ayrı bir rahatlık. Kur'anı Kerim’i tecvidli okumak daha güzel. Hem anlayarak okumak hem tecvidi yapabilmek en güzel. Allah'ın kelamını okumak çok güzel. Allah'ım herkese nasip etsin. Bu mekanları açanlara teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki Kur'an okumayı tam anlamıyla öğrenmeye çalışıyoruz. Allah'ım inşallah kabul eder” diye konuştu.

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