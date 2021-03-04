Korona virüs denetimlerinde 342 kişiye ceza

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Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 342 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kural ihlali yapan kişilere yönelik ceza kesti. Yapılan denetimlerde, 119 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 223 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesildi. Ayrıca denetlenen 266 işyerinde hehrangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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