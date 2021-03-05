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Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı mücadele veriyor

DHA

Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı mücadele veriyor


Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı, mahallelerin 'bakkal amca' olarak tanımladığı esnafın, zincir marketlerin ardından şimdi de sanal marketlere karşı mücadele verdiğini söyledi. 10 yıl önce 7 bin bakkalın bulunduğu kentte bu sayının 3 bin 600'e düştüğünü anlatan Katırlı, vatandaşlardan bakkal amcaların yok olmaması için mahallelerindeki bakkallardan alışveriş yapmasını istedi.
AVM'lerin, zincir marketlerin ve özellikle de pandemi döneminde sayıları hızla artan sanal marketlerin etkisi ile bakkal esnafı zor bir süreç yaşıyor. Son yıllarda bakkal sayılarının yüzde 100 düşüş göstermesiyle bir mesleğin yok olma aşamasında olduğuna dikkat çeken Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı ve bakkal esnafı, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması yönünde çağrıda bulundu.
Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı, bakkal sayısının son yıllarda hızlı bir düşüş göstererek şehir genelindeki sayılarının 7 bin civarından 3 bin 600'lere kadar gerilediğini söyledi. Bu düşüşte AVM'lerin, zincir marketlerin ve son dönemlerde sayıları hızla artan sanal marketlerin etkili olduğunu belirten Katırlı, "Bakkal esnafı sayımız her geçen gün azalıyor. Kapanan bakkal esnaflarımızın yerine yenileri açılsa da mesleğimiz gün geçtikçe kan kaybediyor. Bakkal üye sayımız önceki yıllarda 7 bin civarlarındaydı. Şimdi bakkal üye sayımız 3 bin 600'lere kadar düştü. Pandemi sürecinde özellikle sanal marketler hızlı bir çoğalma gerçekleştirdi. Bakkal esnafı müşterilerini hiç kırmaz. Geldiklerinde veresiye ne isterse veririz. Ancak bakkal esnafımızın AVM'lere, zincir marketlere ve son zamanlarda artan sanal marketlere karşı dayanacak gücü kalmadı" dedi.
'ÇOCUKLARA BAKKAL AMCA SEVGİSİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Vakkas Katırlı, bakkal kültürünü yaşatmak ve özellikle de çocuklarda bakkal amca sevgisi oluşturmak istediklerini söyledi. Katırlı, bakkal amcaların vatandaşın garantisi olduğunu ve veresiye alışveriş dışında yeri geldiğinde mahalle sakinlerine borç para dahi verdiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:
"Bakkal kültürünü yaşatmak istiyoruz. Bunun için de mesire alanlarında, okullarda ve halkın yoğun olduğu yerlerde balon yaptırıp dağıtıyoruz. Bahar şenlikleri düzenliyoruz. Balonları küçük çocuklara vererek bakkalları gündemde tutup bakkallarımızı sevecen bir hale getiriyoruz. Herkes küçükken bakkaldan yaptığı alışverişleri hatırlar. Bakkal amca alışverişte ya bir çiklet hediye eder ya bir çikolata hediye eder. Çünkü biz o çocukları birer evladımız gibi görürüz. Bakkal amcanın yaşatılması lazım."
'SANAL MARKETLERİN YAYGINLAŞMASI BİZİ ÖZELLİKLE ETKİLEDİ'
Selimiye Mahallesi'nde bakkal esnafı Enes Altın, bakkalların, AVM'lerin ve zincir marketlerin ardından sayıları özellikle pandemi döneminde hızla artan sanal marketlere karşı da mücadele verdiğini söyledi. Küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Altın, "Sanal marketler, zincir marketler çoğalsa da biz de bakkal esnafı olarak kalite çıtamızı düşürmeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Sanal marketler özellikle pandemi sürecinde bizleri çok fazla etkilemeye başladı. Pandemi öncesinde bir şekilde işler dönüyordu. Şimdi kimse evinden çıkamıyor. İşletmelerimiz kapalı. Sanal marketler müşterinin kapısına kadar ürün getiriyor. Sanal marketlerin etkisi ile şu anda müşteriler bakkallardan sadece temel günlük ihtiyaçları alıyor. Hiçbir müşterimizi geri çevirmiyoruz. Veresiye veriyoruz, durumlarını idare ediyoruz. Hiçbir sanal market ya da zincir market borca ürün vermez" şeklinde konuştu.
'BAKKAL KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI GEREKİYOR'
Bakkal kültürünün yaşatılması gerektiğini söyleyerek tüm alışverişlerini yerel esnaf olan bakkallardan gerçekleştirdiğini söyleyen Selimiye Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Sultan, "Alışverişlerimizi mahalle bakkallarımızdan yapıyoruz. Süpermarketlere gitmiyoruz. Zaten fiyatlar hemen hemen aynı. Yeri geliyor paramız olmuyor mahalle bakkalımız veresiye veriyor. Yeri geliyor bize borç para verdiği bile oluyor. Hiçbir marketten ya da sanal marketten paran olmadan alışveriş yapamazsın. Bakkal kültürünün yaşatılması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-03-05 09:10:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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