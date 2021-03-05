Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı Anka’da

Hasta memnuniyeti odaklı anlayışı ile kaliteli sağlık hizmetini hastalarına sunmaya özen gösteren Gaziantep Özel Anka Hastanesi, kadrosuna uzman isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı da, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde göreve başladı.

Sağlıklı bir yaşamı her şeyin üstünde tutan, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine herkesin kolay ve hızlı ulaşabilmesini ilke edinen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, bünyesine kattığı, alanında uzman isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı da, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi kadrosuna dahil oldu.

Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı

1981 yılında Samsun’da doğan Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olan Diyetisyen Canlı, eğitimi süresince Ankara’da birçok kurum ve hastanede staj yaptı. Birçok kongre ve konferansa katılım da yapan Canlı, 2017 yılında Okan Üniversitesi’nde tezli yüksek lisansını yaptı. Gaziantep’te 20052021 yılları arasında özel bir hastanede görev yapan Canlı, kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde göreve başladı. Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı’nın ilgi alanları arasında, kilo koruma, obezite ve kilo kontrol yönetimi, kronik ve kompleks hastalıklarda beslenme tedavisi, menü planlama, gebelik öncesi/ sırasında/gebelik sonrası beslenme ve kilo kontrol yönetimi, okul çağı beslenmesi, hipertansiyon ve beslenme, okul öncesi dönemde beslenme, gut hastalığı ve diyet tedavisi, sağlıklı beslenme danışmanlığı yer almaktadır.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

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