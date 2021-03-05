GTB’de stres yönetimi eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye ve personellerine yönelik ‘Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi’ düzenledi. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen eğitimde, Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar tarafından stresle başa çıkmanın yolları ve öfke kontrolü hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, üye ve personellerine yönelik gerçekleştirdiği farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. İş yaşamı ve sosyal hayatta verimliliği düşüren, fizyolojik ve psikolojik etkileri bulunan stresle başa çıkmanın yollarının ele alındığı eğitimde, Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar, stres ve öfke yönetiminin başarıya giden yolda etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Stres ve kontrol edilebilir öfkenin normal ve insani duygular olduğunu belirten Bağışlar, önemli olanın bu sorunları kontrol ederek, etkilerini azaltacak tetikleyici unsurları tespit etmek olduğunu söyledi.

Stresin her insanın iş yaşamı veya sosyal hayatında karşılaşabileceği bir durum olduğuna işaret eden Bağışlar, “Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur. Etkili bir stres yönetimi, şahsın fiziki ve zihni dengesini sağlar, problem çözme ve karar karar alma yeteneğini artırır, iş tatminini kolaylaştırır ve iş görenlerin verimliliğini artırır” dedi.

Stresin kaynakları, nedenleri ve belirtileri ile ilgili katılımcılara bilgiler Aktaran Bağışlar, ayrıca olumlu ve olumsuz stres, iş stresinin nedenleri, stresin azaltılmasında yöneticilere düşen görevler ve stresle baş etme yöntemleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Eğimde öfke ve öfke kontrolünün önemi üzerine de bilgiler aktaran Bağışlar, öfkenin doğal, insana özgü belirli bir düzeyde normal kabul edilir bir duygu olduğunu ifade etti. Öfkeyi ifade etme biçimleri, öfkenin sebepleri, etkileri, türleri ve öfkeyi kontrol etme yöntemleri ile ilgili bilgiler veren Bağışlar,

eğitim programının sonunda ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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