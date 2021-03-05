Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza

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Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal, mesafe, maske kurallarını ihlal eden 406 kişiye yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te polisler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 183, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 223 kişi olmak üzere toplam 406 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen bin 419 şahıs ise ikaz edilirken uygulamalarda bin 385 işyeri denetlenmiştir

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