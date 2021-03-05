SANKO öğretmenleri online eğitim deneyimlerini paylaşacak SANKO okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: "Öğretmenlerimiz Gaziantep İl Milli Eğitim müdürlüğü ve EİD İş Birliğiyle düzenlenecek etkinlikte deneyimlerini aktaracak"

SANKO Okulları, kuruluşunun 20’nci yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde İnovasyon Derneği (EİD) iş birliği ile Eğitimde Değişim Konferansları (EDK) çatısı altında “Uzaktan Öğretimde Fark Oluşturanlar” konferansı düzenleyecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO öğretmenlerinin, bir yıldan beri devam eden Covid19 salgını nedeniyle uzaktan gerçekleştirilen öğretim sürecindeki deneyimlerini, eğitim dünyasında sinerji oluşturmak amacıyla online düzenlenecek konferansta paylaşacaklarını söyledi. Bu süreçte öğretmenlerin edindiği tecrübeler, geliştirdikleri yeni mesleki beceriler ve kullandıkları yeni nesil uygulamalarla şekillenecek konferansın, salgın sürecinin birinci yılına denk geldiğini anımsatan Asyalı, şöyle devam etti:

"SANKO Okulları bu vesileyle fark oluşturan başarılı uygulamalarını zaman ve mekândan bağımsız olarak ülkedeki bütün öğretmenlerle buluşturmayı hedefliyor. Önceki yıllarda ‘Çoklu Zekâ Eğitimi’, ‘Yükselen Gaziantep Konferansı’ gibi etkinliklerle deneyimlerini Gaziantep ve Türkiye genelindeki eğitimcilere sunan SANKO Okulları, geleneğini bu kez çevrimiçi paylaşımlarla sürdürüyor. 13 Mart Cumartesi günü 10.30 15.15 saatleri arasında düzenlenecek konferansın açılışını, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, ‘Öğretmenlerin Pandemisi: 500 Öğretmen Görüşü’ adlı sunumuyla yapacak. Paylaşımlar; okulöncesi, ilkokul, yabancı dil, matematik, fen bilimleri, robotik, VEX, yapay zekâ, anadil, sosyal bilimler, uygulamalı dersler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ölçme ve değerlendirme ve genetik alanlarında 43 sunum, 3 oturum halinde ve eş zamanlı 11 farklı çevrimiçi odada gerçekleştirilecek.”

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Dr. Türker Toker’in, “Eğitimde Paradigma Değişikliği ve Ölçme Değerlendirme” konulu sunumuyla konferansın kapanış konuşmasını yapacağını belirten Asyalı, “Zoom platformu üzerinden online gerçekleştirilecek ve pek çok öğretmene ilham olacak paylaşım temelli konferansa katılmak isteyenler EDK kayıt sayfasından başvuru yapılabilecekler” ifadelerini kullandı.

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