GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın: “Kültür köprüleri kuruyoruz”

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Malezya’da bulunan Uluslararası İslami Bilimler Üniversitesi arasındaki ikili anlaşma kapsamında hayata geçen Mevlana Programı çerçevesinde, 2016 yılında GAÜN’de eğitim gören Müjahid Muhammad Yusup, mezun olduktan sonra Türkiye’yle Malezya arasında bağlantı kurmaya devam ediyor.

Değişim programlarının birer kültür köprüsü olduğunu vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bu işbirliklerine imkân sağlayan Mevlana Değişim Programı aracılığıyla daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Özaydın, ülkemizin stratejik planında öncelikli ülke konumunda olan Güney Doğu Asya ülkelerinden özellikle sosyal bilimler alanında daha çok öğrenci almak için yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Müjahid Muhammad Yusup, Yönetim kurulu başkanı olduğu ‘Care for Ummah’ Derneği aracılığıyla GAÜN’le yeni işbirlikleri kurarak, Suriye’deki eğitim hayatını güçlendirmek istediklerini belirtti. Aynı zamanda halkla ilişkiler müdürü olduğu ‘Madrasah Tahfiz AlQuran AtTanwiriah’ okulu adına, dünyanın dört bir yanına öğrenci gönderdiklerini ve ilerleyen dönemde öğrencilerini GAÜN’e göndermek istediklerini ifade etti.

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