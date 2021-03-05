GTB'den afet farkındalık eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Afet Farkındalık’ eğitimi düzenlendi. Toplumda afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla online düzenlenen eğitimde, afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgiler verildi.

GTB üyeleri, personelleri ve çeşitli STK’lardan temsilcilerin yer aldığı eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla afetler olmadan alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Eğitim programının temel amacının başta deprem olmak üzere ülkemizde görülen afetlere yönelik yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak olduğunu kaydeden Bayram, “2020 yılı afetler ve özellikle deprem açısından Türkiye adına üzücü bir yıl olarak geride kaldı. Olası risklere karşı korunmak ve almamız gereken tedbirler açısından bu tarz eğitimler toplumsal bilinçlenme adına büyük önem arz etmekte” diye konuştu.

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Görevlisi Peri Güvenir ise eğitim programında afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 2021 yılının afet farkındalık eğitim yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Güvenir, bu anlamda eğitim programlarını daha yaygın hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Afetin, toplumun tamamını veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik sosyal kayıplar doğuran ve normal hayatı insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olaylar olduğunu belirten Güvenir, “Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur” dedi.

Afet ve acil durumlara karşı yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgiler veren Güvenir, “Afet öncesi hazırlıklarda bizim öncelikle bilgilenmemiz gerekiyor. Planlama yapmamız ve hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. Afet öncesi hazırlıklarda afet ve acil durum aile planı hazırlamamız, afete dirençli yapılarımızın olması gerekiyor. Bunların yanı sıra, ev içindeki riskleri belirlememiz ve riski kaynağından çözmemiz gerekiyor. Afet ve acil durum bilgi kartı ve afet ve acil durum çantası da hazırlamamız gereken konuların başında geliyor. Yine afet sırasında doğru davranış şekilleri de hayati önem taşıyor. Afet sırasında sakinliği koruyamamak ve panik haliyle yanlış davranışlarda bulunmak ciddi sorunlara neden olmakta. Bunun için öncelikle doğru davranış şekillerini öğrenmemiz gerekiyor. Yine afet sonrası yapılması gereken hazırlıklarımızın da olması gerekiyor. Tahliye, yaşamsal mekâna feri dönüş, afet sonrası ilk saatler ve gönüllüğe davet gibi. Eğitim programımız içeresinde tüm bunları daha anlaşılır olması için, görsel ve video destekleriyle ayrıntılı şekilde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güvenir, eğitimde ayrıca yangın, sel, taşkın ve heyelana karşı alınacak tedbirler ve doğru davranış şekilleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Eğitim programı katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.