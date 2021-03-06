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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’de “Ufuk Avrupa” seferberliği

İHA

HKÜ’de “Ufuk Avrupa” seferberliği

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları kapsamında 20212027 yılları arasında uygulanacak olan “Ufuk Avrupa (Horizon Europe)” programının ilk bilgilendirme toplantısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) gerçekleştirildi.
“Ufuk Avrupa”’nın etkin olarak tanıtılması, işbirliği fırsatlarının gözden geçirilmesi ve proje hazırlıkları sürecinin başlatılması amacıyla düzenlenen programa; alanında birçok AB projesi yürüten, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz konuk olarak katılarak, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Araştırmacılarının yoğun ilgi gösterdiği programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, HKÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan ile fakülte dekanları da katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, henüz çağrıları açılmamış ve yayınlanmamış olsa da çok kısa bir süre sonra başlaması beklenen “Ufuk Avrupa” programı için proaktif bir süreç başlattıklarının altını çizerek, “Erken kalkan yol alır, biz de kolları şimdiden sıvadık. Yeşil Mutabakat çağrısına 3 proje ile başvurmuştuk. Şimdi bir yandan bu başvuruların sonucunu beklerken, yeni program için de hazırlıklara başlıyoruz. Çağrılar henüz resmi olarak açılmadı, lakin biz taslak çağrılar üzerinden çalışmaları başlattık. Hedef ve vites yükseltmek istiyoruz. Daha fazla sayıda, daha nitelikli, daha yüksek bütçeli, daha katma değerli, sanayimize, ülkemize ve Gaziantep’e daha fazla değer katacak, yürütücüsü olduğumuz projeler hazırlamak ve yapmak istiyoruz. Bunun için HKÜ olarak seferberlik başlattık” diye konuştu.
Programda; Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Çerçeve Programlarının 9’uncusu olan “Ufuk Avrupa (Horizon Europe)” hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Ersöz, “Ufuk Avrupa”’nın temel hedeflerinin; AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek, inovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdam oranını yükseltmek, vatandaşlarının önceliklerini karşılamak ve sosyoekonomik model ve değerlerinin varlığını sürdürmek olduğunu ifade etti.
Sağlık, sosyal ve mühendislik alanları ile ilgili açılması planlanan çağrılar ve verilen teşvikler ile ilgili açıklamalar yapan Prof Dr. Ersöz, ‘Ufuk Avrupa’ programına başvurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar, süreçleri ve ilgili prosedürler hakkında detaylı bilgiler verdi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2021 yılı proje hedeflerinin konuşulduğu programda, “Ufuk Avrupa” programına sunulabilecek proje fikirleri de tartışıldı.

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