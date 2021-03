Dağlı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yaşamı güzelleştiren detayların arkasında kadınların olduğunu belirterek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, kadın ve erkeğin gerek sosyal, kültürel, ekonomik alanda gerekse aile ortamında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Bir millet kadınlarının aldığı eğitim kadar ileri; sosyal, kültürel, ekonomik yaşamdaki rolü kadar bağımsız; gördüğü değer kadar çağdaştır” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerinki gibi basit değildir. Binaenaleyh kadınlarımız; hatta erkeklerimizden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha çok bilgili olmaya mecburdurlar’ sözlerinde de vurguladığı gibi Türk kadının üzerine düşeni yapması ve ilerlemesi için her türlü imkanı sağlamıştır. Kadın annedir, çocuklarının ilk öğretmeni, ilk rehberi, yol gösterenidir. Toplumun temeli olan ailenin mimarı ve koruyanıdır. Bu güzel ülkenin kurulmasında ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesinde her türlü zorluğun üstesinden başarıyla gelen anne, kardeş, eş, dost, öğretmen, asker, bilim insanı ancak her şeyden önce birey olma adına büyük mücadeleler veren kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

