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Kurşun yağmuruna tuttuğu arkadaşının ölümünü seyretti 'Katil olay yerine geri döner' sözü gerçek oldu, arkadaşının ölümünü seyretti

İHA

Kurşun yağmuruna tuttuğu arkadaşının ölümünü seyretti 'Katil olay yerine geri döner' sözü gerçek oldu, arkadaşının ölümünü seyretti

Gaziantep'te 2 yıl önce Mahmut Özbal'ı tabancayla vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar'ın cinayeti işledikten sonra olay yerine gelerek Özbal'ın ölüp ölmediğini kontrol ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. "Katil olay mahalline gelir" teorisinin gerçekleştiği anlarda Anlar'ın soğuk kanlılıkla elinde tabancasıyla Özbal'ı seyretmesi kan dondurdu.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’ndeki bir taksi durağında 21 Kasım 2019 tarihinde çıkan sözlü tartışmanın sonucunda taksici Ahmet Remzi Anlar’ın arkadaşı Mahmut Özbal’ı silahla vurarak öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan cinayet anında Özbal’ı mermi yağmuruna tuttuktan sonra ara sokağa kaçan katil Anlar’ın birkaç dakika sonra olay yerine geri gelmesi dikkat çekiyor. "Katil olay yerine geri döner” teorisinin gerçekleştiği anlarda zanlı Anlar’ın arkadaşının hayatını kaybedip kaybetmediğini kontrol etmesi kan dondurdu. Soğukkanlı bir şekilde yerde yatan Özbal’ı tabancasıyla seyreden Anlar, elinde pompalı tüfek olan bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

Müebbet hapis cezası 15 yıla düşürüldü
Saldırıya uğrayan Özbal, olaydan bir gün sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken zanlı Anlar ise 24 Kasım tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan Anlar, 15 ay tutuklu yargılandı. Sanık Anlar hakkında verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına düşürülürken, ruhsatsız silah taşımaktan verilen 10 ay hapis cezası 5 yıl ertelendi.

“Karar onaylanırsa sanık birkaç yıl sonra aramızda olabilir”
Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren Özbal ailesinin avukatı Mehmet Salih Akaltun, verilen kararı hukuken anlayabilmek ve gerekçelendirebilmenin mümkün olmadığını ifade etti. Kararı hem kendilerinin hem de cumhuriyet savcısının istinaf ettiğini belirten Akaltun, “Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine bu kararın bozulması talebini içeren dilekçemizi gönderdik. Mahkeme haksız tahrik’in oluştuğu düşüncesiyle sanık hakkında 15 yıl hüküm verdi. Ruhsatsız silah kullanmaktan dolayı verilen 10 aylık hapis cezası da 5 yıl boyunca suç işlememesi kaydıyla ertelendi. Bu kararın onaylanması durumunda biz bu sanığı birkaç yıl içerisinde aramızda görebiliriz. Dolayısıyla bu kararı vicdani ve hukuki anlamda değerlendirmek çok mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Mahkeme bu görüntüler hiç yokmuş gibi davrandı”
Yapılan yargılamanın tamamı hem vefat edenin yakınları tarafından hem de kendi açılarından maddi gerçekten çok uzak kaldığını sözlerine ekleyen Akaltun, “Biz bu kararı anlamlandıramıyoruz. Görüntülerde çok net bir şekilde sanığın eylemine ısrarla devam ettiği görülüyor. Olay geçtikten sonra tekrar olay yerine silahlı bir arkadaşıyla birlikte geldiği net bir şekilde görülüyor. Ancak maalesef mahkeme bu görüntüler hiç yokmuş gibi davrandı. Görüntüler üzerinden hukuki değerlendirme yapmadı. Sanık açısından tahrik indirimini üst hadden uyguladı. Hatta pandemi süreciyle beraber açık cezaevinden doğrudan halkın ve toplumun arasına karışabilmesine göz yummuştur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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