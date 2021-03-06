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Ziyaretçileri kurtuluş savaşına götüren müze Bu müzeye giren kendisini savaşın ortasında buluyor

İHA

Ziyaretçileri kurtuluş savaşına götüren müze Bu müzeye giren kendisini savaşın ortasında buluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"ni gezen ziyaretçiler kendilerini Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nın ortasında buluyor.
Panorama 25 Aralık Müzesinde, Anadolu'daki mücadele, simülatör, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılıyor. Seferpaşa Mahallesi'nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor. Müzede, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor. Müzede yer alan ve savaşta yaralanan veya hayatını kaybeden insan fügürleri top mermi ve taklarla birleşen ses sistemi ziyaretçileri adeta o dönemin savaş ortamına götürüyor.

“2 ayda 10 bin ziyaret”
Pandemi şartlarına rağmen 2 ayda 10 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Panorama 25 Aralık Müzesinin Müdürü Murat Dağ, "Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü olan 25 Aralık 2020 yılında bu müzeyi ziyarete açtık şuan 2 aylık bir müzeyiz. Pandemi kuralları çerçevesinde insanları buraya alabiliyoruz. 10 bine yakın insan burayı ziyaret etti” dedi.

“Kendinizi 1920’deki çatışmaların ortasında buluyorsunuz”
Müzenin ziyaretçileri savaş ortamına götürdüğünü ifade eden Dağ, “Panorama 25 Aralık müzesinde Antep savunmasının tüm yönleriyle anlatıldığı bir alan var. İçeride 13 tane tablomuz var. Bir tane Panoramik alanımız var. Bunların hepsi yağlı boya maket alanıyla birlikte bir bütün halindeler. Müzeye geldiğiniz andan itibaren ilk önce sizi Antep savunmasının gazi ve şehit kahramanlarının bıraktıkları emanetler karşılıyor. Onların dokunduğu bir tüfek bir evrak görebiliyorsunuz. Onun dışında zamanda Panoramaya girdiğiniz anda kendinizi 1920’de çatışmaların ortasında görüyorsunuz. Çünkü maket alanında kullanılan birçok materyal harbin canlı şahitlerinden. Eski bir hanın kapısı, savaştan kalma bir malzemeyi burada görebiliyorsunuz. Kendimiz çatışmaların olduğu dar bir Antep sokağında bulabiliyoruz. Buraya gelen birçok ziyaretçi gözyaşlarını tutamıyor. Çünkü savaş ortamını birebir yaşıyorlar. Gördükleri eserlerden tutunda, Burada duydukları sese kadar, kokladıkları kokuya kadar 1920’ye insanları götürebilen bir müzedir” diye konuştu.

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