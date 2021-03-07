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GAİB Başkanı Kileci'den 8 Mart mesajı GAİB Başkanı Kileci: "Kadınlarımızın hak mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz"

İHA

GAİB Başkanı Kileci'den 8 Mart mesajı GAİB Başkanı Kileci: "Kadınlarımızın hak mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "Türk kadını, geçmişe göre şirketlerimizin karar mercilerinde daha fazla boy gösteriyor. Bu durum bizler için memnuniyet vericidir" dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kadınların toplumsal alandaki ağırlıklarını her geçen gün artırmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kileci, “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi ‘Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur’. Biz de kendimize bu sözü şiar edinerek kadınlarımızın toplumda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

"Türk kadını geçmişe göre karar mercilerinde daha fazla boy gösteriyor"
Toplumsal alanla paralel olarak iş dünyasında da kadınların giderek daha aktif bir rol üstlendiklerinin altını çizen Başkan Kileci, “Türk kadını, geçmişe göre şirketlerimizin karar mercilerinde daha fazla boy gösteriyor. Bu durum bizler için memnuniyet vericidir. Kadınerkek eşitliğinin 21. yüzyıl şartlarında bir sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Ancak ne yazık ki dünyamızda hala kadına karşı şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Buna karşı bizler, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak yolunda kadınlarımızın hak mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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