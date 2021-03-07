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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 8 Mart mesajı

İHA

GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 8 Mart mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ailenin temeli, toplumun yapı taşı, şefkat ve merhametin sembolü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Kadınların yaşamın her alanında çok önemli roller üstlendiğini belirten Ünverdi, "Sevgisiyle sarıp sarmalayan annemiz, yaşam yolunu birlikte yürüdüğümüz eşimiz, ablamız, kardeşimiz dünyayı güzelleştiren ve geliştiren ne varsa muhakkak orada kadının izi vardır. Eğitimin temeli aileden başlıyor ve ilk öğretmenimiz annelerimiz çocukluktan başlayarak geleceğimizi inşa ediyor" dedi.
Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır' sözüne yer veren Ünverdi, bu sözde Atatürk'ün güçlü millet olmanın yolunun kadınları yükseltmekten geçtiğine işaret ettiğini belirtti.

"Kadınların üretime katılımlarını daha da arttırmalıyız"
Ülke nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğu aktaran Ünverdi, "Bu büyük potansiyeli maalesef sosyal yaşamın içerisinde istenilen oranda göremiyoruz. Kadınlarımız sosyal yaşamın, iş dünyasının içerisinde ne kadar fazla yer alırsa, ülkemiz de bir o kadar gelişir ve kalkınmamız hız kazanır. Ülkemizin ve Gazi şehrimizin kurtuluşunda kadınlarımızın mücadelesi dillere destan olmuştur. Allah hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. Dün atalarımızın cephede verdiği mücadele bugün ekonomi cephesinde devam etmektedir. O gün nasıl annelerimiz, ninelerimiz sadece cephe gerisinde değil, cephede de kahramanca mücadele vermişse, bugün de omuz omuza vererek mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Sanayinin, ticaretin bu denli geliştiği, girişimciliği ile her zaman övündüğümüz şehrimizde ve ülkemizde kadınlarımızın üretime katılımlarını daha da artırmalıyız. Kadınlar için çalışma imkanları oluşturulması ve devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak destek verilmesi bu noktada büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin ilk Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) hayata geçirdik"
GSO olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmeleri ve temsil edilmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Ünverdi, "Ülkemizdeki Odalar içerisinde yönetim kurulunda üç iş kadını ile en fazla kadın temsilinin olduğu Oda konumundayız. Sanayi Odamız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında Türkiye’nin ilk Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) hayata geçirdik. Kadınlarımız merkezin avantajlarıyla hem yeni iş kuruyor hem de mevcut işlerini geliştirme imkanı buluyor. Odamız koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz önemli mesafeler kat etti. Daha çok kadına fırsat vermek, üretime kazandırmak ve girişimci olmalarını sağlamak için projelerine yenilerini ekliyor. Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor, sanattan spora, eğitimden iş dünyasına yaşamın her alanında daha fazla temsil edilmeleri dileğiyle, tüm kadınlarımıza ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Acziyetin kadına şiddet olarak karşımıza çıktığı, hepimizi derinden yaralayan olayların son bulduğu, kadının yüreğindeki sevgi ve merhametin tüm dünyaya hakim olduğu bir dünya temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

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