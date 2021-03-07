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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme başladı, çocuklar halı sahalara kavuştu

İHA

Normalleşme başladı, çocuklar halı sahalara kavuştu

Yeni normalleşmede sarı kategoride yer alan Gaziantep’te en büyük sevinci halı sahalara tekrar kavuşan çocuklar yaşadı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beş aylık aranın ardından halı sahalara akın eden çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de spor yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle kasım ayında kapatılan halı sahalar, vaka sayılarının düştüğü kentlerde tekrar faaliyete geçti. Türkiye korona virüs risk haritasında orta riskli iller arasında gösterilen Gaziantep’te halı sahalar açıldı. Uzun bir aradan sonra halı sahalara tekrar dönen çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek hem doyasıya eğlendi hem de spor yaptı.

“Çok özlemiştim”
Halı sahaların kapalı olduğu süreçte halı sahaları ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Münir Demir, “Salgın sürecinde evde çok sıkılıyordum. Dışarı çıkamıyordum çok canım sıkılıyordu. Evde hiçbir şey yapamıyorduk. Okulların, futbol okullarının ve halı sahaların açılması çok iyi oldu. Futbol okullarının açılmasını dört gözle bekliyorduk. Şuanda futbol okullarımız açıldı. Sahayı, topu, hocalarımı çok özlemiştim. Büyüyünce futbol ile alakalı bir meslek seçmek istiyorum. Mesela futbolcu olabilir. En sevdiğim futbolcu Ronaldo” diye konuştu.

“Halı sahaların açılmasından dolayı çok mutluyum”
Halı sahaların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Eymen Okyay isimli çocuk, “Futbolu seviyorum. Çünkü futbol oynamak benim için bir tutku. O yüzden futbol kursuna geldim. Pandemide canım sıkılıyordu. Herkesin sıkıldığı gibi benim de canım çok sıkılıyordu. Okulların ve halı sahaların açılması iyi oldu. Çok özlemiştim. En çok arkadaşlarımı ve hocalarımı özledim. Futbol oynamayı ve halı sahaları çok özledim. İleride futbolla ilgili bir meslek seçmek istiyorum. En sevdiğim sporcuda Messi” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar çok mutlu, bizde çok mutluyuz”
Halı sahaların açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden futbol antrenörü Aydın Genç, “Kasım ayında pandemiden dolayı etkinliklerimiz ve halı sahalar kapanmıştı. Bu durum bizleri ve çocukları çok üzdü. Şu an kontrollü normalleşmeyle antrenmanlarımıza başladık. Çocuklar çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız. Yaş grupları olarak 5 ile 15 yaş arasına hizmet ediyoruz. Umarım bu normalleşmeler devam eder. Güzel antrenmanlar yapacağız. İki tür velimiz var. Kimi velimiz diyor ki bizim çocuğumuz sosyalleşsin. Kimisi de çocuklarının sporla geleceğinin olmasını istiyor. Biz de her iki kesime de hitap etmeye çabalıyoruz. Genel ve özel VIP gruplarımız var. Çocuklara bu şekilde eğitim veriyoruz. Tabi dediğim gibi bizim için önemli olan çocukların okul eğitimindeki başarıları. Biz burada sosyal başarı vermeye çalışıyoruz. Amacımız çocukların iletişimlerinin güçlenmesi, birbirlerine olan saygıyı öğrenmeleri, iyi ve ahlaklı bir birey olmasıdır. Çocuklar çok heyecanlılar. Yasakların kalkmasından dolayı çocuklarımız çok mutlu. Bizi sürekli arayıp hocam bugün başladı diyorlar. Çünkü çocuklar bu süreçte çok sıkıldı. Çocuklar mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Umarım bu böyle devam eder” dedi.

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