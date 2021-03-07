16 yıl cezası bulunan hırsızlık şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Merveşehir mahallelerinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli Gaziler Mahallesi'nde saklandığı bir ikamete yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

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