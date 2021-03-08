Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi

İHA

Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi

Gaziantep'te hastası tarafından şiddet uygulanan kadın doktor A.O. ile erkek hasta B.K, doktorun şikayetinin ardından arabulucalar tarafından uzlaştırıldı. B.K., tehdit ettiği doktora ve İslahiye Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına pizza dağıtarak, doktordan özür diledi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan kadın doktor A.O. bir süre önce muayene konusunda hasta B.A ile tartıştı. Doktor A.O.'nun Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vererek, hasta B.K.'dan şikayetçi olması üzerine ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hemen ardından ise dosya İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Firket Dağlı, taraflarla irtibata geçerek, anlaşmaları konusunda yoğun çaba harcadı. Doktor A.O., hastasının kendisinden ve sağlık çalışanlarından pizza dağıtarak özür dilemesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine sergilediği yanlış tutumun farkında olduğunu belirten B.A. isimli hasta, doktorun talebini kabul ettiğini ve hem sözlü olarak özür dileyeceği hem de pizza dağıtacağı sözünü verdi.
Uzlaşmanın sağlanmasının ardından doktor A.O. şikayetinden vazgeçerken, yargılanmaktan kurtulan hasta B.K. ise verdiği sözü tuttu. Elindeki pizza paketleri ile birlikte olayın yaşandığı hastanenin acil servisine giden B.K., doktor A.O. ve tüm sağlık çalışanlarından özür dileyerek, pizza dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan ...
Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi ...
Feray Şahin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Feray Şahin mezarı başında anıldı
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi ...
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ormanı kuruldu
YEREL HABERLER Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ...
Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik içindeki hayatın yoksullar için terk etti
YEREL HABERLER Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik ...
(Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
YEREL HABERLER (Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir ...
Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından biri daha yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından ...
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü 6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü 6 ay önce ...
Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten çöp çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu Fünye ile ...
16 yıl cezası bulunan hırsızlık şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl cezası bulunan hırsızlık şüpheli yakalandı
Toplam 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Toplam 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ...
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
YEREL HABERLER Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Korona virüs denetiminde panelvandan 13 kişi çıktı Araç bağlandı, sürücüye ve yolculara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Korona virüs denetiminde panelvandan 13 kişi ...
Pandemide en çok çekirdek tüketildi
YEREL HABERLER Pandemide en çok çekirdek tüketildi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: "Gaziantep dünyanın 7. rekabet etme gücü yüksek olan şehri” "Yeni dünyanın kodlarına güçlü şekilde hazırlanmamız, yenilenmemiz lazım. Şehir ekonomisini güçlü şekilde hayat geçirmemiz, bölgesel kalkınmayı planlamamız ve insanımızı buna hazırlamamız lazım” "Sanayi Bakanlığı tarafından model fabrika kuruldu, AR-GE inovasyon merkezimiz güçleniyor. Mevcut sanayi alt yapımız çok güçlü olabilir. Ancak montaj sanayinden çıkıp makineleşerek yüksek teknolojiye çıkmamız da elzem bir durum niteliği taşıyor" "Avrupa’ya gidiyorsunuz, Anadolu’dan giden eserler Anadolu’ya dönse müzeleri kalmayacak. Arkeorota'ya girmek için Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün bütün işlemleri tamamlanmak üzer" "Nitelikli Suriyelilere hızlı çalışma izni veremedik"
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: ...
Tahmazoğlu, Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, Kadınlar Günü'nü kutladı
GTB Başkanları 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
YEREL HABERLER GTB Başkanları 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
Gala Boyu Kanyonu doğaseverleri bekliyor
YEREL HABERLER Gala Boyu Kanyonu doğaseverleri bekliyor
Normalleşme başladı, çocuklar halı sahalara kavuştu
YEREL HABERLER Normalleşme başladı, çocuklar halı sahalara kavuştu