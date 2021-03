TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama değil hak arama günü"

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi için politikacıların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin ve iş insanlarının söylemlerini “Kadının eşit ve özgür olması yönünde” kullanmaları gerektiğini ifade etti.

8 Mart 1857 tarihinin, tekstil işçisi kadınların ‘eşit işe eşit ücret’ için hak aradıkları grevde 129 kadının yanarak adını tarihe acıyla yazdığı gün olduğunu hatırlatan TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, "165 yıl sonra bugün, kadınlar o gün yanan alevin meşalesini taşıyarak sokaklarda, meydanlarda haklarına sahip çıktıklarını haykırıyorlar. Bu yüzden 8 Mart'lar 'Kadınlar Günü Kutlaması' değil, farkındalık yaratma, hak arama günüdür" dedi.

Kadınlar her türlü olumsuzluğun hedefi

Günümüzde kadınların, psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel şiddete maruz kalmaya devam ettiklerini vurgulayan Topçuoğlu, "Kadınlarımız fiziksel şiddetin, nihai hali olan cinayetle öldürülüyorlar. Hem de en güvende oldukları yerlerde, evlerinde, okullarında, iş yerlerinde, sokaklarında ve en güvendikleri kişiler tarafından hayattan koparılıyorlar. Hep birlikte gördük ki geçirdiğimiz 1 yıl içinde Covid19 virüsü nedeniyle yine en fazla mağdur olan, şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklardı. Kadınlar ne yazık ki her zaman olduğu gibi yaşanan her türlü olumsuzluğun hedefi olarak gösterilmeye devam ediliyorlar. Siyasette kullanılan dil, ekonomik koşulların zorlaşması ve bunun gibi birçok nedenle ilk önce kadınlar hedef oluyorlar” dedi.

Şiddet, yoksulluk, eşitsizlik

Şiddetin, yoksulluğun ve eşitsizliğin nedenleri ortadan kalkmadıkça kadın sorunlarının ortadan kalkması mümkün olmayacağına dikkat çeken Topçuoğlu ” Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar eğitim ve istihdam olanaklarına sahip olmalı, yönetimde, siyasette, karar alma organlarında yer almalıdır. Ülkemizde kadınlar, geleneksel yapıdan kaynaklanan nedenlere ilave olarak, eğitimde, iş hayatında, sosyal hayatta, eşit olarak yararlanma hakkından mahrum kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Söylemlere dikkat edilmeli

Toplumsal cinsiyet ayrımı her alanda kendini gösterdiğini de ifade eden Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu “Kadına ve çocuğa şiddet, cinsel istismar konularında 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemini bir kere daha vurgulamak isteriz. Uzun mücadelelerle kazanılan haklardan geriye gidilmemesini; politikacıların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin ve iş insanlarının söylemlerini “Kadının eşit ve özgür olması yönünde” kullanmaları gerektiğini düşünmekteyiz. Farkındalık uğruna çalışan, kadın haklarını azimle ve her koşulda savunan tüm kadınlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gücümüzü birlikteliğimizden aldığımızı ve bu yolda çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğimizi tekrar vurgulamak istiyoruz. Pandemi sürecinde Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan değişim sürecinin devam edeceğini ve bu değişimi yakalayamayan ülkeler için çok geç olacağını biliyoruz. Türkiye'de Kadın emeğine ve Kadınlara gereken değerin verilmesi ile bu değişimin yakalanması mümkün olacaktır" diye konuştu.

