Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların aile kurumunun temel taşı olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Kadınlarımız, hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve yetiştirdiği evlatlar ile geleceğimizi şekillendiren kutsal varlıklardır. Bizim medeniyetimizin temel direklerinden biri olan kadınlar, asla sosyal hayattan soyutlanamaz. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Peygamber Efendimiz asla kadınlara sert davranmamış, aksine her daim iyi davranarak, şefkatle yaklaşmıştır. Milli mücadelemizde sergilenen kahramanlıkların içinde yer alan, uğruna canlarını ortaya koyan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olarak ön plana çıkmıştır. Kurtuluş savaşında cephede cephane taşıyan, savaşta askerlerle omuz omuza savaşan şanlı tarihimize isimlerini yazdıran Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı’nın da bir anne bir kadın olduğunu asla unutmamalıyız. Kadına verilen değer, uygar toplum olmanın en önemli göstergesidir. Kadınlarımız, evlatlarımızı taşıyan, dünyaya gelmesine vesile olan ve onları yetiştiren muazzez varlıklardır. Herkes, bu bilinçle kadınlarımıza yaklaşmalı ve davranışlarında ehlisünnet yolundan şaşmamalıdır. Bu vesile ile kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.

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