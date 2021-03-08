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Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not

İHA

Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde Gazi Şehirde düzenlenecek 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Avrupa Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Esteban Perez Matas, devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
“Sporuyla Yükselen Gaziantep” anlayışıyla çalışmalarına yön veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spora, sporcuya ve tesisleşmeye yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda 54 ülkeden yüzlerce sporcunun katılacağı, Gaziantep’te gerçekleşecek 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı İspanyol Esteban Perez Matas’ı ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile şampiyona hazırlıklarını gözlemleyen Matas, yetkililerden bilgi aldı. Gaziantep’in son yıllarda uluslararası birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Esteban Perez Matas, şehrin tesisleri ve yürütülen çalışmalar kapsamında organizasyonun başarıyla gerçekleştireceğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli sportif faaliyetlere imza atan Gazi Şehir, 2018 Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2019 yılı içerisinde Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası gibi ses getiren etkinliklere bir yenisini daha eklemek adına 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Türkiye Karate Federasyonu ile hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

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