Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor

2020 Yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi tarafından sunulan “Kolibri Kuşları için İkinci Şans: Kadınların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve Artırılması” adlı 20201TR01KA204093670 nolu proje, Avrupa Birliği’nin Erasmus Plus Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında kabul edildi.

Ana çıkış noktası sivil toplum temelinde kadınların desteklenmesi, güçlendirilmesi ve kurumlar arası sosyal diyaloğun geliştirilmesi olan proje kapsamında, koordinatör kurum olan Gaziantep Üniversitesi’nin yanı sıra projede yurt içi ve yurt dışı önemli ortaklar yer alıyor.

Proje eş zamanlı 5 ülkede yürütülmeye başlandı

Türkiye’den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde GASMEK ve SEGED Dernekleri; Yunanistan’dan National Center for Scientific Research, Portekiz’den Vai Avante Derneği, İsveç’ten Mobilizing Expertise, İngiltere’den CIVIC UK’in ortak olarak yer aldığı projenin açılış toplantısı geçtiğimiz günlerde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Odak noktası kadın istihdamı

Projede geleceği şekillendirmede en önemli aktörlerden biri olan kadınların iş gücüne dahil olmasının önemine vurgu yapan proje yürütücülerinden Dr. Öğr. Üyesi Derya Çevik Taşdemir, “Kadınların ekonomik yaşama katılımı, sosyal kırılmaların üstesinden gelmek için atılacak en büyük adımlardan biridir. Bundan dolayı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projemizde odak noktası kadın istihdamıdır” dedi. Proje yürütücülerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, “Son yıllarda kadının iş gücüne katılımı noktasında mevcut durumun geliştirilmesi ve ortaya konulması adına çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Gaziantep Üniversitesi olarak koordinatörlüğünü üstlendiğimiz bu proje ile bu alana yönelik ciddi katkılar sunacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Proje yürütücülerinden Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı da, proje kapsamında yerelde ve ortak ülkelerde, uygulamalarla ilgili ihtiyaçları belirtmek amacıyla ihtiyaç analizi çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Proje tamamlandığında, sivil toplum sürecinde yer alan kadınların ve kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalık oluşturma ile ilgili politikalar geliştirmiş olacağız” dedi.

Bu projede kadınlarımız bizler için artık “Kolibri kuşları”

Proje araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası proje ile ilgili olarak, “Biz bu projemizde kadınlarımızı en küçük hacimli ancak saniyede 80 kez kanat çırpabilecek kadar da güçlü olan Kolibri Kuşları ile bağdaştırdık. Kadınların hayata tutunma ve ilerleme noktasında sivil topluma katılımlarını arttırmak ve akademik düzeyde desteklenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Buradan hareketle, projemiz kapsamında odak noktamız yasal mevzuat ve bunun yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan mevzuat dışı araçların çeşitliliği ile işyerindeki örgütlenme ve katılımcı yapılara dikkat çekmektir” ifadelerini kullandı.

Proje 3 yıl boyunca devam edecek

Projenin araştırmacılarından Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Durhan, projenin amacının öncelikli olarak, Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde kadın istihdamı konusunda çalışmalar yapan ve yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Durhan,“Ülkemiz kadınlarının sahip oldukları haklar konusunda farkındalıklarının artması ile işgücüne dâhil olmalarının önü bir nebze dahi olsa açılacak. Bu kapsamda projemiz, üniversitemiz ve projede emeği geçen hocalarımız için de ayrı bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

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