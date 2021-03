Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, son haftalarda yapılan hakem hatalarına isyan etti. Anadolu takımlarının yalnız bırakıldığını vurgulayan Büyükekşi, Anadolu takımlarının sesine kulak verilmesini istedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynanan maç ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçının hakemi Mete Kalkavan’ın tüm kararları Beşiktaş lehine verdiğini iddia etti. Büyükekşi, Beşiktaş’ın maç boyunca hakeme itiraz etmediğini sözlerine ekleyerek, “Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti ama bu Beşiktaş için geçerli” ifadelerini kullandı.



“ Ne yazık ki hakemler yine canımızı yaktı”

Beşiktaş maçında iyi mücadele ettiklerini ancak hakem hataları yüzünden canlarının yandığını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Beşiktaş şu an da belki de ligimizin en formda takımlarının başında geliyor. Bizim rakibimize büyük saygımız bulunuyordu ve bu doğrultuda bu karşılaşmaya hazırlandık. Maçın geneline baktığımız zaman iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak öyle kırılma anlarında çalınan, çalınmayan düdükler var ki ne yazık ki hakemler yine canımızı yaktı. Öyle bir maç düşünün ki, karşılaşma boyunca rakibimiz hakeme tek itirazda bulunmuyor. Evet, Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti ama bu Beşiktaş için geçerli. Tüm kararları rakibimiz lehine verdi, biz ise maç boyunca adeta yıpratıldık. Buna rağmen son dakikalarda Andre Felipe’nin şutunda top direkten dönmese haklı bir puanla ayrılıyor olacaktık. Ama son zamanlardaki şanssızlığımız bu maçta da ne yazık ki devam etti. Hakemlerden de bir kez daha rica ediyorum, müsaade etsinler ki sadece futbol konuşalım” dedi.



“Golden önce Kenan’a yapılan harekete faul verilmemesi anlaşılır gibi değil”

Beşiktaş’ın attığı ilk golden önce Kenan Özer’e yapılan hareketin faul olduğunu ve hem hakemin hem de VAR hakeminin bunu görmemesinin skora etki ettiğini ifade eden Büyükekşi, “Rakibimizin oynadığı futbol veya galibiyetini gölgeleme niyetinde asla değiliz. Rakibimizi tebrik ediyoruz ancak kırılma anlarında maçın hakemi sahnedeydi. Yediğimiz ilk golden önce Kenan Özer’e yapılan çok net bir faul var. Hakem o anda faul kararı vermedi ancak VAR’dan nasıl bir uyarı gelmiyor. Gerçekten bunları anlamamız, anlayışla karşılamamız artık mümkün değil. Karşılaşma 00 ilerlerken, Dicko ile bire bir yakaladığımız pozisyonda yine rakip oyuncu tarafından yapılan bize göre net bir faul var. Bu pozisyonda son adam kuralını göre belki bir kırmızı kart bile verilebilirdi. Hocamızda maç sonunda bunu dile getirdi ve kendisi de bu görüşünde bize göre haklıydı. İkinci yarıda Morais’in bileğine yapılan ağır harekete bırakın kart vermeyi faul bile vermiyorlar. Yine skor 21 devam ederken, oyuncumuz Morais’e yapılan tam ceza sahası çizgisi yakınında bir faul var ama hakem yine devam kararı verdi. O pozisyon bile belki de maçın değiştiği nokta olabilirdi. Bu tarz maçlarda böylesine düdüklerin, takımların ismine göre verilmemesi gerekiyor. Adalet, adalet, adalet başka da bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Anadolu takımlarının sesine kulak verilmeli”

Son zamanlarda kazandıkları maçlardan sonra bile hakem hatalarını konuşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Sezonun özellikle ikinci yarısında oynadığımız tüm karşılaşmalarda bariz hatalarla karşı karşıya bırakıldık. Kazandığımız maçlardan sonra bile hakem hatalarıyla konuşmak zorunda bırakıldık. Çağrımız ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz yönünde oldu. Ancak bu konuda sesimize kulak verilmediğine inanıyorum. Bu sadece Gaziantep’in meselesi değil özellikle tüm Anadolu takımlarımızın ortak sorunu haline geldi. Baktığımız zaman, büyük takımların yaptığı her açıklamanın ardından oluşan kamuoyu hakemler üzerinde de baskı yaratabiliyor. Ancak Anadolu takımları bunları dile getirdiğinde yok sayılıyor. Anadolu takımları özellikle pandemi dönemiyle birlikte sıkıntılarla boğuşurken en azından bu konularda sesimize kulak verilsin. Skoru sahada mücadele eden futbolcular belirlemeye devam etsin” dedi.



“Denizlispor maçını kazanacağız”

Süper Lig’in 30. haftasında evinde oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının öneminin büyük olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, galibiyet almayı hedeflediklerini söyleyerek, “Üst üste karşılaştığımız hakem hatalarıyla birlikte ligdeki yarışımızı da sürdürmek zorundayız. Bunları asla bir bahane olarak konuşmuyoruz, sadece içimiz acıyor. Üstelik her hafta hakem konuşmak da gerçekten üzüntü verici bir durum. Denizlispor’un ligde bulunduğu konum açısından bu karşılaşmayı ne kadar önemseyeceklerinin farkındayız. Ancak bizde üst sıralardaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. İç sahada oynadığımız son 22 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olduk ve evimizde daha iyi skorlar alıyoruz. Denizlispor karşısında da iyi bir futbolla galibiyeti alan takım olmak istiyoruz. Eksik arkadaşlarımızdan da bu hafta takımımıza katılanlar olacaktır diye ümit ediyorum. Sezonun son düdüğü çalana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.