Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi

İHA

Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından cevaplandırılmak üzere personel alımları ve atamalar hakkında bilgi almak amacıyla soru önergesi sundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yapılan çalışmalardan dolayı da memnuniyetini de dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, iki bakanlığa kadro çalışmaları konusunda soru önergesi verdi.
Kasapoğlu’na antrenör ve personel alımı sorusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarda norm kadrolarını belirlemek üzere kurduğu sistemin çok önemli bir sistem olduğuna değinen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na cevaplandırmak soru önergesinde, "Bakanlığınızca kurulan ‘Personel Planlama Sistemi’, merkez ve taşra teşkilatındaki personelin; çalışma alanlarını ve bağlı oldukları birimlerin, görev yaptığı fiziki yapıların (bina, tesis, kompleks vb.), yerleşim planlarının, personel yapısının ve dağılımının elektronik bilgi sistemleri aracılığıyla güncel olarak takibinin yapılarak norm kadro sayılarının belirleneceği ve bu sayede bakanlığınızın insan gücü politikasının saptanmasını, etkili hizmet içi eğitimle personelin niteliğinin yükseltilmesini, insan gücü kaynağının geleceğe hazırlanmasını, liyakati ve kariyeri esas alınan insan kaynakları uygulamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu sistemin amacı göz önünde bulundurulduğunda merkez ve taşra teşkilatındaki personel norm sayılarının da belirlendiği anlaşılmaktadır" dedi.
Taşdoğan, önergesinde Bakan Kasapoğlu'na, "Bakanlığınızın Personel Planlama Sistemi’ne göre hangi branşlarda antrenör ihtiyacı hasıl olmuştur? Varsa ihtiyaçlar ile ilgili olarak atama planlanmakta mıdır? Bakanlığınızın Personel Planlama Sistemi’ne göre güvenlik, sürekli işçi ve diğer bölümlerde ihtiyaç oluşmuş mudur? Varsa ihtiyaçlar ile ilgili olarak personel alımı planlanmakta mıdır? Bakanlığınızca her yıl ilgili fakültelerden mezun olanlar göz önünde bulundurulduğun da düzenli olarak bir atama sistemi kurulması planlanmakta mıdır?" sorularını yönelti.
Karaismailoğlu’na şehir plancıları sorusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın güncel teknolojileri kullanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, insan ve çevre odaklı sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturan bir bakanlık olduğunu ifade eden Milletvekili Taşdoğan, "Karayolu güzergâhlarının belirlenmesinde orman ve tarım alanlarının korunmasını dikkate alarak yer seçim kriterlerinin oluşturulmasını, devlet ve yerel yönetimlerin planlama, yapım, bakım ve yönetim gibi plan ve proje uygulamaları çerçevesinde sistemin verimli işleyişini ve yaşam kalitesi yüksek yerleşim birimleri ile kentsel çevre oluşmasını sağlamak için şehir plancılarına ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki kamu kurumlarında hizmet verebilmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yüksek puanlar alan şehir plancılarının, tek gayeleri ihtiyaç dahilindeki kadrolarda istihdamlarının sağlanmasıdır. Ülkemizde bilimsel ve teknik açıdan önemli bir yere sahip olan şehir plancıları pek çok bakanlıkta olduğu gibi bakanlığınız bünyesinde de istihdam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Taşdoğan, Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından cevaplandırılmak üzere ise "Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 ve 2020 yıllarında kaç şehir plancısı ataması yapılmıştır? İstihdam politikası nelerdir? Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 2021 yılında atanması planlanan şehir plancısı normu kaçtır? Varsa bu atamaların ne zaman yapılması planlanmaktadır? Her yıl üniversitelerin ilgili fakültelerinden yeni mezunların olacağı göz önüne alındığında bakanlığınızca, düzenli bir atama sistemi kurulma planlaması var mıdır?" sorularına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
YEREL HABERLER Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor
YEREL HABERLER Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden ...
GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
YEREL HABERLER GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not
YEREL HABERLER Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama değil hak arama günü"
YEREL HABERLER TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama ...
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi
YEREL HABERLER Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen ...
Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan ...
Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi ...
Feray Şahin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Feray Şahin mezarı başında anıldı
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi ...
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ormanı kuruldu
YEREL HABERLER Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ...
Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik içindeki hayatın yoksullar için terk etti
YEREL HABERLER Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik ...
(Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
YEREL HABERLER (Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir ...
Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından biri daha yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından ...
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü 6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü 6 ay önce ...
Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten çöp çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu Fünye ile ...