Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında kazanan yine Adam Voleybol oldu. Sezonun ilk yarısında rakibini 20’lık skordan 32'lik galibiyete ulaşan sarı lacivertliler bu dönemde 20 geriye düştüğü maçın 32'lik skor ile kazanmasını bildi.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan 5 setlik mücadele izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erkan Çolak ve Adam Voleybol CEO’su İdris Bilginsoy birlikte izledi.

ADAM voleybol pankartla çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adam Voleybol takımı oyuncuları salona “Dünyada her şey kadının eseridir”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” yazılı pankartıyla çıktı. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeniyle her iki takımın oyuncularına ve salonda bulunan tüm kadınlara çiçek verdi.

Büyük heyecan yaşandı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Merinos Voleybol Takımı ilk seti 2725 kazanarak öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Merinos 2518 kazanarak setlerde 20 öne geçti. Karşılaşmadan kopmayan Adam Voleybol üçüncü sette etkin oyuna başladı ve seti 2520 kazanarak umutlandı. Dördüncü sette rakibini ezici skorla geçen sarı lacivertliler 2511 kazanarak durumu eşitledi. TiaBreak setinde ise Adam Voleybol etkili oyunuyla 1510 kazanarak derbinin rövanşında yine kazandı. Sezonun ilk yarında oynanan karşılaşmada Merinos 20 öne geçmiş ama Adam Voleybol geriden gelerek 32 kazanmasını bilmişti. Sarı lacivertliler bu sonucun ardında ligde dördüncü sıradaki yerini koruyarak playoff umutlarını sürdürdü.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 19. Haftası maçında Adam Voleybol kendi evinde Generali Sigorta Sakarya’yı konuk edecek. Talat Özkarslı Spor Salonu’ndaki mücadele 14 Mart Pazar günü 14.00’de başlayacak.

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